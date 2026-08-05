Miguel Del Puerto dice que convocatoria a Ministra de Obras es “cordial” y le sugiere calma a Ovelar

El diputado Miguel Del Puerto (ANR, HC) confirmó la reunión de bancada con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión el próximo lunes 10 a las 13:00, para bajar las tensiones y allanar el camino para la aprobación del préstamo de US$ 75 millones para la construcción de caminos rurales, que cobró una inesperada confrontación entre cartistas a partir de la “intromisión” del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

“No (vamos a darle ‘Ubicol’), es una invitación cordial. La intención es que (la ministra) escuche la inquietud de algunos colegas donde no fueron incluidos algunos departamentos, algunos pedidos de obras que también están solicitando hace bastante tiempo”, dijo Del Puerto.

Lo más prudente que puede hacer el senador (Silvio “Beto” Ovelar) es mantener un poquitito la calma Diputado Miguel Del Puerto (ANR, HC)

Ayer, en la sesión de Diputados, cartistas como Alejandro Aguilera reclamaron a la ministra “repartir la torta” de manera más equitativa, ya que el 50% de los US$ 75 millones será destinado a obras en Caaguazú. Mientras que el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B) le recetó “Ubicol” a la ministra para que respete a la Cámara Baja.

Remarcó que, de su parte, desde un inicio está respaldando la iniciativa por los beneficios que plantea para su departamento, Caaguazú, y no como sugirió, “Beto” Ovelar, cree él, pretendiendo obtener rédito político, ya que, si bien ambos son del departamento de Caaguazú y cartistas, se declararon enemigos políticos.

“Este es mi tercer período como legislador, sería muy torpe de mi parte no acompañar obras que traigan beneficio a mi departamento y a otros departamentos que esperan ansiosos este tipo de infraestructura”, pero entiendo por parte de “Beto” Ovelar “su estrategia y su afán de rédito político”, dijo.

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Ante esto, finalmente sugirió “que lo más prudente que puede hacer el senador (Ovelar) es mantener un poquitito la calma y acompañar y esperar la votación de la próxima semana”.