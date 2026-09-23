Bachi: “Honor Colorado es tan grande que ya nos estamos arañando, para no decir peleando”

Ante las declaraciones del senador Antonio “Tony” Barrios sobre la continuidad de la dupla presidencial de Honor Colorado integrada por Pedro Alliana y Juan Carlos Baruja, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió al momento político que atraviesa el oficialismo y restó dramatismo a las diferencias internas.

Consultado sobre si la fórmula presidencial es inalterable, el legislador explicó que cada sector partidario propuso a sus candidatos de manera legítima.

Respecto a las especulaciones sobre las preferencias del líder del movimiento, Horacio Cartes, Núñez señaló: “Que el presidente del partido y con mucho respeto, líder del movimiento Honor Colorado, tenga una predilección, eh, aplaudo, y es válido, y más si estamos en democracia”.

Asimismo, Bachi graficó el nivel de debate dentro del movimiento oficialista frente a la falta de peso de la oposición: “Honor Colorado es tan grande que hasta ya nos estamos arañando entre nosotros, para no decir peleando”.

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Agregó además que las diferencias públicas no representan una crisis real: “Quiebre vamos a ver más en la oposición”, y añadió sobre las corrientes internas que “existen el bachismo, el allianismo, el chasismo, de todo”.

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Ante los rumores de cortocircuitos entre Cartes y Alliana, el titular del Congreso fue tajante al sostener que la relación se mantiene intacta: “Pedro Alliana es un hijo de Horacio Cartes y habla con Horacio Cartes, entonces nosotros vamos a encontrar una solución a esto”.

En la misma línea, desestimó los roces con otros referentes como Raúl Latorre o César “Cesarito” Sosa, asegurando que mantiene una excelente relación con ellos y que los intercambios dialécticos forman parte de la dinámica política.

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Finalmente, Bachi Núñez remarcó que la prioridad absoluta del movimiento apunta a las próximas elecciones municipales del 4 de octubre: “Que la prioridad son las elecciones municipales y que ganemos no solamente 170, 180 municipios”, concluyó, minimizando los cuestionamientos externos y señalando que las tensiones internas terminan por consolidar el protagonismo político de Honor Colorado.