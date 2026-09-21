¿Se gesta el “Peñismo” como respuesta a la crisis en Honor Colorado? Esto dice el senador Silvio Ovelar

En entrevista con ABC Cardinal (730 AM), el senador Silvio “Beto” Ovelar se refirió a la crisis que atraviesa el movimiento Honor Colorado. Las diferencias internas en el oficialismo quedaron expuestas luego de que su líder, Horacio Cartes, propusiera a Juan Carlos Baruja como compañero de fórmula de Pedro Alliana para las elecciones de 2028.

En este sentido, el senador Ovelar reconoció abiertamente el descontento qué provocó este anuncio e incluso la negativa del actual vicepresidente de la República, lo que abrió un debate interno sobre cómo debe conformarse la chapa presidencial.

Lea más: Crisis en Honor Colorado: “Lo que se ve no se pregunta”, dice Beto Ovelar

“Uso la palabra ‘imponer’ porque es la calificación que me parece correcta, porque finalmente cada uno busca que la persona más afín a su grupo sea el que acompañe a la chapa, en este caso a nuestro candidato Pedro Alliana”, afirmó Ovelar, admitiendo además que la fricción tomó fuerza en un momento poco oportuno: “Hubo crisis, ¿para qué vamos a querer ocultar la basura bajo la alfombra?”.

Ovelar sobre la posibilidad del “Peñismo”: “Es una simple hipótesis”

En medio de este escenario de debate interno, surgió también la idea de que se podría gestar el “Peñismo”, un espacio propio alrededor del presidente Santiago Peña, como una respuesta a las tensiones dentro del movimiento HC. Sin embargo, Ovelar calificó esta posibilidad como una simple hipótesis y prefirió no profundizar en especulaciones para evitar alimentar la polémica.

“Yo no sé, yo no quiero entrar en hipótesis en este momento porque hacer ese tipo de hipótesis es ahondar más aún en la polémica”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Crisis en Honor Colorado: crónica de un quiebre inesperado de cara al 2028

En otra línea, al ser consultado sobre figuras de la oposición como Miguel Prieto, el senador reflexionó sobre la responsabilidad del propio partido en el crecimiento de sus rivales: “Prieto es un candidato que nosotros mismos nos encargamos de construir, una figura local, regional y lo hicimos un candidato nacional; tiene nuestros mismos vicios, nuestros mismos defectos”, aseveró.

Municipales son prioridad: el oficialismo augura victoria de Camilo Pérez en Asunción

Por otro lado, aunque la gestión de la Municipalidad de Asunción enfrenta severas críticas por el estado de las calles y los servicios públicos, desde la actual conducción partidaria confían en mantener el control de la capital e incluso sumar más municipios en los próximos comicios.

En este sentido, Ovelar señaló que las proyecciones favorecen al candidato del partido, Camilo Pérez, asegurando que los números respaldan sus posibilidades de ganar la intendencia.

“Imagínate la repercusión que va a tener, la victoria de Camilo aquí en Asunción, cuando en principio ni yo... y uso, me tomo como ejemplo, yo no tenía mucha fe en él en principio. Pero hoy los números, los resultados me demuestran que Camilo está a días de ser coronado intendente”, sentenció.