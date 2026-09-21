Bachi Núñez niega crisis en Honor Colorado: “Es una disparidad de opiniones”

En conversación con medios de comunicación este lunes, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez, volvió a negar que exista una “crisis” en el movimiento oficialista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), a pesar de que se observan signos de un quiebre entre las principales figuras del cartismo en torno a la disputada selección de un precandidato a la Vicepresidencia de la República.

La facción cartista oficializó hace meses al actual vicepresidente Pedro Alliana como su precandidato a la Presidencia de la República, pero aún no ha elegido a la persona que lo acompañará como precandidata a vicepresidente en la chapa que pugnará por la nominación del Partido Colorado para las elecciones generales de 2028.

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Distintos sectores internos del cartismo han propuesto a sus propios candidatos: los cartistas en el Senado apoyan al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja; los diputados oficialistas impulsan al presidente de la Cámara Alta del Congreso, Raúl Latorre; y los gobernadores departamentales cartistas proponen al gobernador de Guairá, César Sosa.

La tensión en Honor Colorado se agudizó luego de que el líder del movimiento, el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, anunció públicamente a Baruja como el elegido, a pesar de que previamente fue anunciado que la elección sería hecha por Alliana luego de las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

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El vicepresidente Alliana contradijo poco después a Cartes y ratificó que aún no ha tomado una decisión y que no lo hará hasta luego de los comicios municipales. La semana pasada tuvo lugar una reunión entre Cartes y Alliana que el vicepresidente luego insinuó fue tensa. Alliana dijo ante la prensa, luego de esa reunión que no aceptará “imposiciones” sobre su elección de un compañero de fórmula.

No una crisis, sino una “disparidad de opiniones”

Como hizo varias veces en los últimos días, el senador Basilio Núñez buscó minimizar hoy la situación afirmando que no considera la situación en marcha dentro de su movimiento como una “crisis”, sino una “disparidad de opiniones” que “va a terminar en coincidencias” luego de las elecciones municipales.

En particular, dijo disentir con la opinión del senador Silvio ‘Beto Ovelar (ANR), también referente de Honor Colorado, quien calificó la situación en el interior del movimiento como “una de las crisis más pronunciadas” que este ha experimentado.

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El senador Núñez afirmó que la prioridad de Honor Colorado son los comicios municipales del 4 de octubre y, al mismo tiempo, hizo un llamado “al diálogo, a la calma” a sus compañeros de movimiento.

Rechazó también como una “creación de algunos sectores nuevos dentro y fuera de Honor Colorado” la noción de que el cartismo se esté fracturando en dos facciones antagónicas, una liderada por el expresidente Cartes y otra encabezada por el presidente Santiago Peña.