Crisis en Honor Colorado: crónica de un quiebre inesperado de cara al 2028

“Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República”, anunció el expresidente Horacio Cartes, este pasado miércoles, en una reunión en la Junta de Gobierno del Partido Colorado con candidatos a concejales e intendentes de la ANR de distritos del departamento de Paraguarí con vistas a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Así el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, anunció que Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y senador con permiso, será el compañero del vicepresidente y futuro presidenciable Pedro Alliana en la chapa presidencial del oficialismo con miras a las elecciones generales del 2028.

En el encuentro con candidatos, Cartes admitió que no podía evitar anunciar a Baruja como el precandidato a Vicepresidente en la fórmula de Honor Colorado. Fue pese a que Alliana expresó en varias ocasiones, desde hace varios meses, que la confirmación oficial de su dupla lo dará tras culminar las municipales de octubre, con el objetivo de mantener unida a la tropa colorada y evitar el desbande.

Las expresiones de Cartes no causaron sorpresa ni a propios ni a extraños, porque se manejaba en las carpas coloradas que el vicepresidente y exdiputado por Ñeembucú será el presidenciable del oficialismo con vistas al 2028.

Sin embargo, el anuncio del líder de Honor Colorado causó un tembladeral interno y generó la respuesta inmediata de Pedro Alliana, quien en un posteo en redes sociales ratificó que anunciará a su compañero de chapa tras el término de las elecciones municipales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Baruja es hombre de confianza de Cartes. Fue intendente de la ciudad de Paraguarí, y luego de su paso por la administración municipal, el entonces presidente de la República (2013-2018) lo llevó como asesor en la lucha contra la pobreza en Palacio de López. Ahí empezó el vínculo. Luego, Cartes nombró a Baruja ministro de Agricultura y Ganadería, cargo al que renunció para postularse a la gobernación de Paraguarí, cargo que accedió en el 2018.

Cartes, entonces expresidente, asistió a la asunción de Baruja en la administración del noveno departamento. Así mostró su cercanía al novel gobernador. Luego, en el 2023, Baruja integra la lista de candidatos al Senado por Honor Colorado. Es electo, pero pidió permiso para asumir el cargo de ministro del MUVH en el gobierno de Santiago Peña.

Ahora, Cartes muestra su predilección y anunció a Baruja como el compañero de chapa de Pedro Alliana.

Lea más: Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

Por qué Alliana advierte que no aceptará imposiciones en Honor Colorado

Alliana, exgobernador y diputado por Ñeembucú, tuvo la predilección de Cartes, no solo cuando el entonces presidente lo eligió como titular de la ANR en el 2015, sino cuando lo acompañó para pugnar en la chapa con Santiago Peña en el 2023. Por eso sorprende su reacción contra su mentor político.

Así vemos que la crisis cartista, lejos de apaciguarse, se profundizó. El jueves a la mañana, Pedro Alliana visitó a Cartes en su residencia en Asunción. El segundo del Ejecutivo, tras la reunión, visiblemente alterado, reveló que la situación no está bien en Honor Colorado y reiteró que anunciará su dupla tras las municipales de octubre.

Entre otras expresiones picantes, el exgobernador de Ñeembucú se quejó de las mordidas en el movimiento y advirtió a aquellos a quienes no le “gusta su cara”, que no tiene problemas en declinar su precandidatura presidencial e “irse a su casa”, expresó.

“En la reunión estuvimos él y yo. Pedí que sea así. Fue una conversación muy productiva porque nos dijimos muchas cosas. En todos estos años nunca hablamos de la manera que hablamos hoy”, señaló Alliana una vez finalizado el encuentro.

Sobre su precandidatura a la Presidencia de la República por HC, Alliana aseguró que sigue firme, siempre y cuando no le impongan a su dupla. “Yo soy candidato a Presidente de la República, pero no me van a imponer a mi dupla. Pero si es así, seguramente haré yo mi camino, porque no voy a aceptar ninguna imposición”, aseveró.

“Yo voy a seguir manejando mis tiempos y de esa forma no hay ningún problema. Hoy, no tengo candidato a la Vicepresidencia”, remarcó, además.

Por otra parte, Alliana reconoció un malestar en HC y enfatizó la necesidad de cambiar el rumbo en la conducción interna del movimiento: “Él (Cartes) está molesto, me hizo llegar algunas molestias y esto es lo importante, porque nada es insalvable”, subrayó.

Agregó: “Pero lo que tenemos que entender es que acá ya no hay orden, acá debe haber diálogo. En el movimiento Honor Colorado hoy no debe haber imposiciones, acá debe haber un consenso, un acuerdo y es eso lo que buscamos”.

Seguidamente, Alliana admitió: “No están bien hoy las cosas en Honor Colorado. Pero acá no existe el peñismo, acá no existe el allianismo. Acá existe un movimiento gigantesco donde la gente tiene la libertad de expresar su pensamiento y se practica la democracia”.

Lea más: ¿Tensión en el cartismo? Gobernadores buscan a Peña y Alliana horas después de que Cartes ungiera a Baruja

¿Por qué los gobernadores se muestran abroquelados tras la reunión de Cartes y Alliana?

Además, la decisión de Cartes motivó el abroquelamiento de los diputados y gobernadores cartistas en apoyo a sus respectivos postulantes a la Vicepresidencia, el actual jefe departamental de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

El miércoles a la noche, a horas del anuncio de Cartes en la Junta de Gobierno, los 15 gobernadores colorados cartistas visitaron al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Los gobernadores postearon fotos del encuentro en una clara señal de mostrar unidad.

El gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, dijo que en estos tiempos se están “viviendo las imposiciones no le gustan a nadie”. “Es nuestro deseo (que Cesarito Sosa sea candidato a vicepresidente), de todos los gobernadores, como somos actores políticos, ¿quién no quiere ocupar un cargo importante en la política? nadie puede desconocer la fuerza de los gobernadores”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, criticó a los legisladores que especulan sobre fisuras en el oficialismo y apuntó directamente: “Hay senadores que no viven la realidad que nosotros vivimos, pero sin embargo son los que más dinamitan este proceso de relacionamiento”.

En tanto, un grupo mayoritario de diputados colorados cartistas respalda las pretensiones de Raúl Latorre para la Vicepresidencia. El diputado cartista Hugo Meza cuestionó a los senadores oficialistas integrantes del primer anillo del exmandatario. “Lastimosamente vemos que el presidente Cartes está rodeado de unos cuantos sin votos, que no tienen la temperatura, no tienen la convivencia, no tienen la vivencia territorial de lo que siente el colorado de una dupla que nos pueda hacer ganar”, cuestionó Meza, diputado oriundo de Cordillera.

Lea más: Llamativa reacción del primer anillo de Cartes tras reunión con Alliana

¿Qué dijo el primer anillo de Cartes frente a esta crisis interna?

Por su parte, los senadores cartistas e integrantes del primer anillo de Horacio Cartes, como Antonio “Tony” Barrios y Gustavo Leite, se plantaron en apoyo al expresidente y jefe de Honor Colorado.

Ambos senadores coincidieron en cuestionamientos a la gestión del presidente Peña, como los cuestionamientos con la gestión ante la crisis sanitaria y la huelga de médicos, que se destrabó luego de la renuncia de la criticada ministra de Salud, María Teresa Barán.

Leite, exministro de Industria en el Gobierno de Cartes, en plena crisis en Honor Colorado, los senadores cartistas e integrantes del primer anillo de Horacio Cartes, como Antonio “Tony” Barrios y Gustavo Leite, se plantaron en apoyo al expresidente y jefe de Honor Colorado.

Leite dijo además en un comunicado que el titular de la ANR “marca la hoja de ruta y nosotros vamos por ese camino; así de simple”.

Leite es desde hace varios meses, incluso antes de asumir brevemente el cargo de embajador en Estados Unidos de América (EE.UU.), un férreo crítico de la gestión del presidente Santiago Peña. En su momento dijo que en el gobierno de Cartes no había “olor a coima” y también criticó con dureza la política económica del Gobierno, en particular al entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Lea más: Cartistas impulsan pedido de informe al BCP sobre operaciones de Ueno Bank

¿Por qué legisladores oficialistas exigen un informe al BCP sobre Ueno Bank?

Una de las situaciones que desnudaron la crispación interna entre el primer anillo de Cartes y el presidente de la República fue el proyecto de resolución firmada por tres colorados cartistas por el cual se solicita pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank (Grupo Vázquez), exsocios comerciales de Santiago Peña.

Esta entidad bancaria acumula millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Estado, montos que crecieron enormemente desde la asunción de Peña, el 15 de agosto de 2023.

La nota oficial que llevó la firma del titular de Congreso, Basilio Núñez, el líder de bancada cartista Natalicio Chase y Gustavo Leite, de pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank. La iniciativa apunta a transparentar si la entidad —que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

El senador Gustavo Leite, hombre cercano a Cartes, dijo que el requerimiento al órgano regulador es necesario ante las versiones que circulan en el ámbito financiero. “Si el rumor es que hay un banco y el sistema financiero y el Banco Central podría estar favoreciendo a alguien indebidamente, eso hay que cortar, porque no es bueno que se hable de eso”, argumentó.

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, dijo que el objetivo es que el BCP brinde información sobre el cumplimiento de los límites y reglamentos establecidos para las entidades financieras, en el marco de su función de supervisión y control.

Por su parte, el senador colorado cartista Derlis Maidana, señaló que las declaraciones de Cartes como el pedido de informe al BCP sobre Ueno Bank generaron la crispación en Honor Colorado.

“En estos momentos, a raíz de estas declaraciones, el propio informe de Ueno Bank, y estas situaciones vinieron a crispar un poco el ambiente de la relación del Ejecutivo con la presidencia del partido, pero me parece que no son diferencias que no se puedan subsanar”, manifestó el legislador oriundo de Misiones.

Lea más: Cartes vuelve a instar a Peña a priorizar la salud y advierte a “traidores”

Horacio Cartes exhortó a Santiago Peña priorizar la salud pública ¿Por qué?

En junio pasado, el expresidente y titular de la ANR, Horacio Cartes “exhortó” a Santiago Peña a garantizar la salud pública durante todo el año y que sea su “máxima prioridad”. Sin embargo, el Presidente se borró literalmente la semana pasada en plena huelga nacional de médicos para dedicarse exclusivamente al Rally del Paraguay, desde el jueves hasta el domingo último, dejando en evidencia sus prioridades.

“Una de las principales preocupaciones del pueblo es la situación de la salud pública, por ello exhorto respetuosamente al presidente a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento del sistema nacional de salud”, expresó el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR)Horacio Cartes, exmandatario y líder de Honor Colorado, el 17 de junio pasado.

Otro punto de crítica de algunos senadores colorados cartistas, entre ellos Leite y Antonio Barrios, fue la crisis sanitaria, motivada por la huelga de médicos, quienes reclamaron un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, además de la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos.

Luego, el viernes 11 de setiembre, en el marco del acto conmemorativo por los 139 años del Partido Colorado, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, se dirigió al mandatario Santiago Peña en el contexto de la crisis del sector sanitario, instándolo nuevamente a poner la salud pública en el centro de sus prioridades.

Dirigiéndose de manera explícita al jefe de Estado, Cartes subrayó el reclamo ciudadano sobre las falencias del área de salud pública y pidió priorizar los recursos y esfuerzos en ese ámbito.

“En esta parte, apreciado presidente, también considero que es mi deber reiterarle una de las principales preocupaciones que hoy nos transmite nuestro pueblo: la situación de la salud pública”, expresó Cartes.

El exmandatario acotó que, si bien se reconocen los condicionantes presupuestarios de la administración central, la atención a los enfermos constituye un compromiso irrenunciable.

Otro punto de crítica de algunos senadores colorados cartistas, entre ellos Leite y Antonio Barrios, fue la crisis sanitaria, motivada por la huelga de médicos, que reclamaron un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, además de la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos.

Solo tras varios reclamos públicos del expresidente Cartes a su delfín político, Santiago Peña, el mandatario destituyó a la ministra de Salud, María Teresa Barán, muy criticada por el gremio médico.

Seguidamente, los acontecimientos cambiaron con la asunción del doctor Isaías Fretes, quien dejó el IPS para asumir en Salud Pública, y, con ello, se llegó a un acuerdo con los médicos.

Lea más: “Se equivocó Horacio Cartes”, dice Centurión y no descarta riesgo del triunfo electoral

Baruja asegura que su candidatura no es impuesta, contradiciendo a Cartes

El ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, negó este jueves último en Acahay que su postulación sea impuesta y destacó a los otros posibles compañeros de chapa presidencial de Pedro Alliana, en un intento de poner paños fríos a la tensión en el oficialismo por el anuncio de Horacio Cartes quien le dio la “bendición” para su precandidatura a la Vicepresidencia. Señaló que el expresidente solo expresó su “preferencia” por su figura. Dijo que es un hombre de equipo y aseguró que Alliana elegirá a su dupla.

Ante la insistencia sobre las expresiones de Cartes, el senador colorado cartista con permiso, respondió: “Él ya había expresado en otra ocasión, en la propia Junta de Gobierno hace aproximadamente tres meses su preferencia. Entonces lo que él (Cartes) hizo fue reiterar, no más lo que ya es de conocimiento público. Por eso vuelvo a decir, cada colorado tiene la posibilidad de expresar su preferencia, pero el que va a decidir es Pedro Alliana”, manifestó Baruja.

Lea más: Crisis en el cartismo: Baruja asegura que su candidatura no es impuesta, contradiciendo a Cartes

El respaldo de Peña a Alliana frente a la ratificación de Cartes a Baruja como vicepresidente

El presidente Santiago Peña coincide con Pedro Alliana en que su mentor político es Horacio Cartes. El actual mandatario fue afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta finales del 2016. En una convención corrió presuroso a afiliarse a la ANR ante una inminente destitución del cargo de ministro de Hacienda, solicitada a viva voz por los convencionales. Ahí empezó su historia, que luego sufrió un tropezón con la derrota en las elecciones presidenciales ante Mario Abdo Benítez.

Este jueves último en Acahay, Santiago Peña se puso a favor de Pedro Alliana y afirmó que tiene el “derecho de elegir” a su dupla presidencial de Honor Colorado . Argumentó que él hizo lo propio en el 2022. Negó una ruptura con su mentor Horacio Cartes, quien anunció que Juan Carlos Baruja será el precandidato a la Vicepresidencia, hecho que causó una severa crisis interna en el oficialismo.

“Yo fui candidato, yo fui precandidato a presidente de la República en el 2022 y yo tomé la decisión de elegir a mi compañero y estoy feliz. Hoy digo, tres años después, (que) fue una de las mayores satisfacciones que tuve en mi vida (fue) haber construido una relación genuina, una relación que construye, que busca realmente romper ese antiguo mito que el presidente se tenía que pelear con su vicepresidente”, expresó el jefe de Estado, Santiago Peña, quien presidió hoy la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipu) “Semillas del Futuro” de Yaguarón, departamento de Paraguarí.

Además, se le consultó al mandatario si el vicepresidente y futuro presidenciable de Honor Colorado (HC) con miras a las elecciones generales de 2028, Pedro Alliana tiene el derecho de elegir a su dupla. Respondió: “totalmente”.

Lea más: Tensión en el cartismo: “Horacio le tocó la oreja al Presidente”, dice diputado

Además, Peña fue consultado sobre si su relación con el exmandatario Horacio Cartes está en riesgo. El titular del Poder Ejecutivo respondió que no y aseguró que el vínculo “está súper bien”.

“Tengo un aprecio enorme (a Cartes), genuino es mi aprecio, no es un aprecio interesado, es un aprecio genuino por todo lo que ha hecho, todo lo que hace, todos los días trabaja por el partido y todo lo que estoy seguro de que todavía va a ser muchísimo”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo, quien intento poner paños fríos a la crisis en Honor Colorado.

martin.riveros@abc.com.py