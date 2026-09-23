Bachi rechaza impuesto a la tirzepatida: “Conceptualmente estoy en contra”

El senador Basilio “Bachi” Núñez ratificó su postura en contra de establecer nuevos gravámenes durante el actual periodo de gobierno, descartando de plano la posibilidad de aplicar impuestos a medicamentos de alto consumo, como la tirzepatida.

El legislador advirtió que cargar con tributos a fármacos esenciales terminará perjudicando directamente a los pacientes.

Al ser consultado sobre las intenciones de gravar con un 5% a la tirzepatida, un medicamento clave utilizado para combatir la diabetes y la obesidad, el parlamentario fue tajante: “Conceptualmento estoy en contra”, argumentando que se trata de una verdadera epidemia y que la prioridad debe ser el bienestar de la ciudadanía.

En la misma línea, Núñez recordó los compromisos asumidos al inicio de la administración y enfatizó su rechazo a cualquier modificación impositiva: “Comparto hasta los dichos en algún momento del Presidente de la República de no más impuestos, es mantener el 10 por ciento hasta terminar mandato y no imponer impuestos por ley a productos que de alguna forma se está utilizando mucho ahora por la población”.

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El senador también advirtió sobre el efecto dominó que este tipo de medidas podría desencadenar en el mercado farmacéutico: “Ahora puede ser la tirzepatida, después entonces podemos ir por el enalapril, podemos ir por otro tipo de medicamentos, entonces el perjudicado va a ser el paciente, la persona que consume, porque se va a cargar el precio de la tirzepatida”.

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Asimismo, señaló que fármacos de este tipo tienen costos elevados para la ciudadanía, que pueden rondar entre dos millones y medio y tres millones y medio de guaraníes, por lo que consideró un error encarecerlos aún más.

Ante la consulta de si estas declaraciones responden a acuerdos con el sector empresarial, Núñez aclaró que se trata de una postura personal y que no conversó con ningún sector en particular.

Agregó que, aunque se trate de un producto relativamente nuevo, más temprano que tarde este tipo de tratamientos deberá formar parte del listado básico de medicamentos del Ministerio de Salud y del IPS, dado que la obesidad es reconocida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud.

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Finalmente, respecto a cómo mejorar la recaudación fiscal sin recurrir a aumentos tributarios, el senador sostuvo que cualquier decisión en esa materia requerirá “un alto grado de consenso entre los diferentes partidos y actores políticos”, insistiendo en que dichas discusiones deben postergarse para el próximo gobierno.