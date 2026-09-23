“Perdió la vergüenza”: diputado critica a Peña por el viaje del novio de su hija en comitiva oficial

Si bien consideró que la confirmación del viaje en el avión presidencial del novio de la hija de Santiago Peña es apenas una mancha más para el tigre, el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) remarcó que no deja de ser escandaloso que el presidente de la República, Santiago Peña, siga utilizando el Estado para sus “intereses personales y crematísticos”, perdiendo totalmente la vergüenza.

“Yo lo veo a él (Peña) como una persona a la que ya no le interesa, que ya perdió la vergüenza, tiene una imagen totalmente destruida y estamos a menos de 2 años de culminar su mandato y continuamos con este tipo de debates”, lamentó Centurión.

Remarcó que el caso, ratifica que Peña sin pudor alguno aprovecha toda chance que tenga para privilegiar sus intereses.

“A mí me duele mucho (...) porque él es presidente ungido por mi partido, por el Partido Colorado. Todos trabajamos para que él esté ahí, pero no trabajamos para que él privilegie sus intereses personales, sus intereses crematísticos, materiales y particulares. Nosotros trabajamos por él para que mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo, pero hoy estamos viendo que hace todo mal”, reprochó Centurión.

Mencionó que un caso similar al de Peña, de uso de aeronaves estatales para viajes de familiares que nada tienen que ver con el Gobierno sacudió hace no mucho a Argentina, puntualmente en el caso del exjefe de gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni y su esposa.

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“No solamente por lo que ocurrió en la Argentina, uno mira otros países de la región y en el mundo; esto tiene que ser una causa de interpelación para el presidente de la República y tiene que acusar recibo el presidente de la República, rendir cuentas y pedir disculpas al pueblo paraguayo”, insistió en su reclamo el diputado colorado disidente.

La palabra “interpelación” no la utilizó refiriéndose a la figura constitucional, sino más bien a en el ámbito moral, ya que está claro en el artículo 193 de la Constitución que “no se podrá citar ni interpelar al Presidente de la República, al Vicepresidente, ni a los miembros del Poder Judicial en materia jurisdiccional”.

Centurión, que hace tiempo viene refiriéndose a Peña como el “peor presidente de la era democrática” y lo dicho parece no hacer más que confirmarse dijo Centurión, que vaticinó que terminará su mandato saliendo por la puerta de atrás.

“No puede seguir manejándose como se está manejando. Hoy él llegó a la Presidencia de la República y, al llegar a la presidencia, lo único que hace es satisfacer sus intereses personales, de su grupo familiar, de su grupo empresarial, y se divorcia absolutamente de las necesidades de nuestro pueblo. No fue electo para eso. Lastimosamente va a salir por la puerta de atrás cuando deje la presidencia de la República”, finalizó diciendo.