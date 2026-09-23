Santa Rosa tiene 17.864 electores habilitados para las municipales

Mario Irigoitia, jefe del Registro Electoral de Santa Rosa, confirmó que para los comicios estarán habilitadas 52 mesas de sufragio, distribuidas en cinco instituciones educativas.

En el Colegio Nacional Santa Rosa estarán habilitados 6.257 electores, distribuidos en 18 mesas; en la Escuela Graduada Nº 70, 6.910 electores (20 mesas); en la Escuela Graduada Nº 352, 1.714 electores (5 mesas); en el Colegio Parroquial, 2.495 electores (7 mesas), y en el Colegio Nacional San Francisco, 488 electores (2 mesas).

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En este distrito se presentan dos listas con candidatos a la Intendencia. El Partido Colorado postula al concejal municipal Ignacio Segovia (ANR – HC), mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presenta al exintendente Rubén Jacquet (PLRA), quien busca un cuarto periodo al frente de la comuna santarroseña.

En otro momento, el funcionario detalló que cuentan con la cantidad suficiente de funcionarios para cubrir la totalidad de las mesas y locales asignados. Respecto a los equipos y materiales electorales, incluidas las urnas electrónicas y los boletines de voto, se prevé su arribo a la localidad durante los días previos a los comicios. Una vez que ingresen al distrito, permanecerán bajo estricta custodia y resguardo policial en la sede de la oficina electoral.

​Asimismo, confirmó la presencia de veedores nacionales para garantizar el desarrollo transparente del proceso.

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​Requisitos para votar

​Mario Irigoitia recordó a la ciudadanía que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de identidad física, incluso si se encuentra vencida. No estará permitido sufragar con la constancia de cédula en trámite ni con la cédula de identidad en formato digital.

​Finalmente, hizo un llamado a la participación ciudadana e instó a los electores a acudir a las urnas para emitir un voto consciente de cara al futuro del municipio.