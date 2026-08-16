Partido Colorado busca conquistar los 10 municipios de Misiones, dice diputado

Durante su presencia en Santa Rosa, donde participó del lanzamiento de la candidatura de Ignacio Segovia (ANR – HC) a la Intendencia y de los postulantes a la Junta Municipal, Arrechea recordó que, durante el periodo anterior, cuando se desempeñaba como gobernador de Misiones, el Partido Colorado pasó de administrar seis a ocho intendencias, dejando solo dos municipios en manos de la oposición.

“Ahora vamos por más, queremos recuperar Santa Rosa y San Patricio para consolidar el desarrollo en todo el territorio departamental”, afirmó.

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En ese contexto, el parlamentario presentó a Segovia como candidato oficial a la Intendencia de Santa Rosa. Destacó que fue candidato único en las internas y que cuenta con el respaldo de los diferentes sectores, movimientos y corrientes internas del partido.

“Su candidatura nace de las bases, tiene amplia aceptación popular, trayectoria y experiencia. Es la persona indicada para lograr el objetivo”, manifestó.

Para San Patricio, el candidato designado es José Francisco Acosta (ANR – HC), quien, según Arrechea, también cuenta con una importante aceptación ciudadana. La dirigencia colorada confía en repetir el resultado electoral anterior y alcanzar la administración de los 10 municipios del departamento, explicó.

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Acto político con referentes de la zona

El acto político se llevó a cabo ayer en el Salón Cultural Roseño y contó con la presencia de referentes departamentales, entre ellos el senador Derlis Maidana (ANR – HC), el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC), el consejero administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), entre otros.

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