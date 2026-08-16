El Partido Colorado lanza candidatura a la Intendencia en Santa Rosa

Ignacio Segovia (ANR – HC) fue presentado como candidato a intendente para las elecciones municipales del 4 de octubre. El acto político se llevó a cabo en el Salón Cultural Roseño, donde también fueron presentados los 12 aspirantes a la Junta Municipal para el periodo 2026–2031.

La actividad contó con la presencia de referentes departamentales, entre ellos el senador Derlis Maidana (ANR – HC), el diputado Carlos Arrechea (ANR – HC), el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – HC), el consejero administrativo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la presidenta de la Junta Departamental de Misiones, Ada Báez (ANR – HC), además de dirigentes colorados de diferentes distritos del departamento.

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En principio, desde la organización se había anunciado la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en respaldo a Segovia y a la dirigencia colorada departamental. Sin embargo, finalmente no participó del acto político.

Michel Flores ratificó el respaldo de los referentes del Partido Colorado de Misiones a la candidatura de Ignacio Segovia, con miras a las próximas elecciones municipales. Señaló que el objetivo es lograr una gestión destacada al frente de la Municipalidad de Santa Rosa.

Proyección del Partido Colorado

Asimismo, durante el encuentro se destacaron las expectativas del Partido Colorado a nivel departamental. La dirigencia apunta a mantener las intendencias de los ocho municipios actualmente administrados por la agrupación y recuperar plazas consideradas estratégicas, entre ellas San Patricio y Santa Rosa.

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