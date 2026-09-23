Senado debatirá hoy auditoría a las máquinas de votación y reforma policial

Uno de los puntos que concentra la atención es el proyecto de resolución que solicita al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la asignación de dos máquinas de votación para realizar una auditoría técnica.

El planteamiento, impulsado por el senador liberal Éver Villalba, quedó sin tratamiento la semana pasada luego de que la sesión quedara sin quórum tras el retiro de senadores cartistas y sus aliados.

El nuevo tratamiento se producirá a pocos días de las elecciones municipales, por lo que el debate volverá a poner sobre la mesa la revisión técnica de los equipos utilizados para los comicios.

Desde el oficialismo cuestionaron el momento del pedido y señalaron que podría generar dudas sobre el sistema electoral, mientras que sus impulsores sostienen la necesidad de realizar controles técnicos.

Pensión para la madre de Rodrigo Quintana

El Senado también analizará el proyecto que concede una pensión graciable de G. 2.500.000 mensuales a Felicita Arrúa viuda de Quintana, madre de Rodrigo Quintana, joven dirigente liberal asesinado en 2017 en la sede del PLRA, en el marco de las manifestaciones del 31M en contra del plan de enmienda de Horacio Cartes.

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La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen favorable de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control. Si la norma es aprobada pasará al Ejecutivo para su veto o promulgació.

Otro de los temas relevantes será el proyecto que modifica varios artículos de la Ley N° 7280/2024, de Reforma y Modernización de la Policía Nacional.

La propuesta contempla cambios relacionados con el régimen de servicio y retiro, requisitos para ascensos, permanencia en los grados, capacitación y otros aspectos de la carrera policial.

El senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) advirtió sobre el impacto que podría tener la falta de tratamiento de las modificaciones para el personal policial próximo al retiro y señaló que existe preocupación dentro de la institución.

El proyecto también debe ser analizado en el contexto de los cambios introducidos por la reforma de la Caja Fiscal.

Código Penal y protección de adolescentes

La agenda contempla además proyectos que plantean modificaciones al Código Penal, entre ellos la iniciativa impulsada por la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) sobre los artículos 137 y 138.

La propuesta plantea ampliar expresamente la protección penal a adolescentes de 17 años dentro de los tipos penales contemplados en esos artículos.

En el artículo 137, referido al estupro, la propuesta establece que el hombre que persuadiera a una niña de 14 a 17 años a realizar coito sea castigado con hasta dos años de pena privativa de libertad.

En cuanto al artículo 138, denominado actualmente “Actos homosexuales con menores”, plantea que quien realizara actos sexuales con una persona del mismo sexo de 14 a 17 años sea castigado igualmente con hasta dos años de prisión.

La iniciativa también plantea eliminar la disposición que permite prescindir de la pena cuando el autor sea menor de edad.

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Otro de los proyectos que será analizado es el de Protección de Infraestructura Crítica, que busca establecer un marco para identificar, registrar y proteger instalaciones y servicios considerados esenciales para el país.

La iniciativa contempla sectores como energía, agua, telecomunicaciones, salud, transporte, finanzas y servicios tecnológicos, además de medidas de prevención y respuesta ante contingencias. El proyecto fue aprobado con modificaciones en comisión.

Sistema Nacional de Cuidados

Entre los temas de la sesión también figura el proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados del Paraguay (SINACUP), además de iniciativas vinculadas con el régimen agrario y el funcionamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

La agenda incluye igualmente proyectos sobre expropiaciones, desafectaciones de inmuebles y declaraciones de fechas nacionales.

Los senadores también estudiarán pedidos de informes dirigidos a instituciones como el INDI, MADES, Ministerio de Salud, INTN y DNIT.

Además, se tratarán proyectos para establecer el Día Nacional del Taekwon-Do Paraguayo y el Día Nacional del Donante de Sangre, junto con varias iniciativas de declaración y reconocimientos.