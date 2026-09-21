¿El Senado auditará las máquinas de votación a días de las elecciones?

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, durante la reunión de la mesa directiva del Senado, dio su palabra de que el proyecto de resolución será nuevamente incluido en el orden del día, a pedido de Villalba, en el marco de las elecciones municipales prevista para el 4 de octubre.

Durante su intervención, Villalba cuestionó la respuesta brindada por el TSJE ante las denuncias sobre inconsistencias registradas durante las elecciones internas de la ANR y el PLRA.

El senador sostuvo que la propia Justicia Electoral reconoció que se produjeron casos en los que las máquinas emitieron certificados con una cantidad cero de votos. A su criterio, esta situación demuestra la necesidad de una revisión técnica independiente antes de las municipales.

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“Si no hay claridad, si hay oscuridad, si hay opacidad en el proceso electoral, lo que perdemos somos todos. Nuestra democracia se debilita ante esta situación”, afirmó.

Villalba también cuestionó que, según su interpretación de la respuesta del TSJE, se haya realizado posteriormente una modificación o “parche” al software utilizado en el proceso electoral. Por ello, planteó interrogantes sobre quién autorizó los cambios, quiénes participaron y qué modificaciones fueron introducidas.

“¿Quién controló? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles son las órdenes que vía sistema va a tener la máquina de votación? Eso nadie sabe”, manifestó.

TSJE sostiene que el problema fue de procedimiento

El TSJE, por su parte, rechazó que los casos denunciados constituyan una falla técnica de las máquinas. El director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, explicó que los certificados con cero votos se originaron porque miembros de mesa imprimieron el acta del TREP antes de pasar los boletines por el lector de la máquina.

Según la explicación oficial, los votos fueron posteriormente contabilizados y los resultados finales de esas mesas no se vieron afectados. El TSJE señaló que el inconveniente se registró en seis mesas durante las internas partidarias: tres del PLRA y tres de la ANR.

La Justicia Electoral también sostiene que el hardware y el software de las máquinas ya fueron sometidos a auditorías durante este año, con la participación de representantes técnicos de organizaciones políticas.

Cartistas y aliados no quisieron tratar

El miércoles pasado, a raíz del pedido de Villalba, la discusión terminó con la falta del quórum luego de que senadores cartistas y sus aliados abandonaran el recinto, después de que Bachi Núñez instara a sus colegas a retirarse.

La iniciativa plantea solicitar al TSJE dos máquinas para que la Comisión de Asuntos Electorales pueda realizar una auditoría técnica. Villalba había presentado el pedido cuando faltaban 20 días para las elecciones municipales.

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Desde el oficialismo se cuestionó el momento del planteamiento y se acusó a la oposición de intentar instalar dudas sobre el sistema electoral a pocos días de los comicios. Los cartistas Natalicio Chase, Patrick Kemper y Derlis Maidana se pronunciaron contra la iniciativa, mientras que Núñez calificó el planteamiento como un “atentado a la democracia”.

Ahora, con solo 13 días para las elecciones municipales, el Senado tendrá nuevamente la oportunidad de debatir si corresponde solicitar al TSJE los equipos para una nueva revisión técnica.