Hernán Rivas guardó silencio durante todo el proceso, incluso tras su condena

Este jueves, el Hernán David Rivas Román, exdiputado, exsenador, al igual que exmiembro y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue condenado a ocho años de pena privativa de libertad por el Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta) y Yolanda Portillo, por el caso de su título falso de abogado.

Tras el conocimiento de su pena, los periodistas que acompañaron el juicio realizaron una serie de preguntas al exlegislador, aunque no hubo respuesta alguna por parte suya.

Más allá de la recomendación por parte de su defensa de no brindar declaraciones, este tipo de actitud de Rivas no es nueva, ya que ante todos los cuestionamientos o dudas que surgieron sobre su “carrera” universitaria, las respuestas siempre eran vagas o inconclusas.

En una entrevista, Rivas había sido consultado sobre sus compañeros o docentes, pero no hubo ningún tipo de contestación clara. Incluso, cuando aún formaba parte de la Cámara de Senadores, había prometido a sus colegas -de ese entonces- traer a “diez compañeros y a unos cuantos profesores” para que confirmen que sí es abogado, aunque esto, según lo observado hoy, tampoco nunca se cumplió.

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Esto dice la defensa de Rivas

Tras la resolución emitida por el tribunal, la abogada Alba Zaracho, representante legal de Rivas, sostuvo que se ratifica en alegatos presentados esta mañana: que no corresponde ningún tipo de pena y le corresponde una absolución.

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En relación con los cuestionamientos sobre la falta de registros de asistencia a clase y la mención en el juzgado únicamente del título y certificado de estudios, la defensora cuestionó la idea de cómo se pretende responsabilizar a su cliente por la falta de registros institucionales.

Por otra parte, al referirse a las preguntas de la prensa sobre los compañeros de aula, la abogada aclaró que el procesado no afirmó no recordar, sino que en la entrevista contestó expresamente “no, te voy a responder”.

También fue consultada si apelarán la condena y si bien explícitamente no confirmó tal medida, alegó que “como defensa se tienen los recursos correspondientes que se realizarán y se interpondrán en el plazo que que establece la ley”.

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