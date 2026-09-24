Política
24 de septiembre de 2026 a la - 18:52

Hernán Rivas guardó silencio durante todo el proceso, incluso tras su condena

Alba Zaracho con chaqueta oscura y blusa blanca, mirando reflexiva a Hernán Rivas, que se cubre el rostro con la mano.
Hernán Rivas, en audiencia en el Palacio de Justicia.SILVIO ROJAS FALCON

Hoy el exsenador Hernán Rivas fue condenado a ocho años de cárcel por su título falso de abogado. Tras el conocimiento de la sentencia, la prensa realizó preguntas al colorado, pero este, como en varias ocasiones durante el proceso, guardó silencio.

Por ABC Color
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Este jueves, el Hernán David Rivas Román, exdiputado, exsenador, al igual que exmiembro y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue condenado a ocho años de pena privativa de libertad por el Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta) y Yolanda Portillo, por el caso de su título falso de abogado.

Tras el conocimiento de su pena, los periodistas que acompañaron el juicio realizaron una serie de preguntas al exlegislador, aunque no hubo respuesta alguna por parte suya.

Más allá de la recomendación por parte de su defensa de no brindar declaraciones, este tipo de actitud de Rivas no es nueva, ya que ante todos los cuestionamientos o dudas que surgieron sobre su “carrera” universitaria, las respuestas siempre eran vagas o inconclusas.

En una entrevista, Rivas había sido consultado sobre sus compañeros o docentes, pero no hubo ningún tipo de contestación clara. Incluso, cuando aún formaba parte de la Cámara de Senadores, había prometido a sus colegas -de ese entonces- traer a “diez compañeros y a unos cuantos profesores” para que confirmen que sí es abogado, aunque esto, según lo observado hoy, tampoco nunca se cumplió.

Lea más: Hernán Rivas promete traer “diez compañeros y unos cuantos profesores” al Senado

Esto dice la defensa de Rivas

Tras la resolución emitida por el tribunal, la abogada Alba Zaracho, representante legal de Rivas, sostuvo que se ratifica en alegatos presentados esta mañana: que no corresponde ningún tipo de pena y le corresponde una absolución.

En relación con los cuestionamientos sobre la falta de registros de asistencia a clase y la mención en el juzgado únicamente del título y certificado de estudios, la defensora cuestionó la idea de cómo se pretende responsabilizar a su cliente por la falta de registros institucionales.

Olga Zaracho, con cabello rizado y blusa clara, rodeada de periodistas con micrófonos y teléfonos en un evento de prensa.
La abogada Alba Zaracho, representante legal del exsenador Hernán Rivas.

Por otra parte, al referirse a las preguntas de la prensa sobre los compañeros de aula, la abogada aclaró que el procesado no afirmó no recordar, sino que en la entrevista contestó expresamente “no, te voy a responder”.

También fue consultada si apelarán la condena y si bien explícitamente no confirmó tal medida, alegó que “como defensa se tienen los recursos correspondientes que se realizarán y se interpondrán en el plazo que que establece la ley”.

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