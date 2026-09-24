Kattya González: “Esta sentencia no repara todo el daño que causó Hernán Rivas”

“Esta sentencia no repara todo el daño que causó Hernán Rivas y sus cómplices cartistas al sistema republicano, pero envía un mensaje que este país necesita con urgencia: falsificar un título y llegar al poder con él tiene un precio sin importar sus padrinos, ni el cargo que ocupa”, expresó la exsenadora Kattya González (independiente), al aludir la sentencia de 8 años de cárcel al exlegislador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Hernán David Rivas Román, (ANR-HC), por hechos derivados de su título falso de abogado en instituciones públicas. La Fiscalía solicitó una pena de 12 años y calificó la conducta de este como especialmente grave.

Hernán David Rivas, exdiputado, exsenador y exmiembro y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue condenado hoy a 8 años de pena privativa de libertad por el Tribunal de Sentencia, integrado por Juan Carlos Zárate Pastor, María Fernanda García de Zúñiga (presidenta) y Yolanda Portillo, por el caso de su título falso de abogado.

Sobre el fallo, Kattya González aseveró que la sentencia “puede significar el inicio - si existe voluntad- para desmantelar todo un esquema delictivo de venta de títulos donde la educación universitaria se convirtió en una mercancía para el uso de los poderosos”.

“Hoy la justicia miró de frente al poder y le dijo que nadie debe burlarse del pueblo. Valió la pena perder mi banca por sostener la verdad desde el comienzo y documentar este caso junto con el diputado Raúl Benítez. Sus cómplices políticos prefirieron proteger a los suyos antes que se sepa la verdad”, aseveró la parlamentaria destituida en un controvertido proceso de pérdida de investidura el 14 de febrero de 2024.

Por último, la exsenadora agradeció “a los fiscales y jueces por el coraje y por no dejar impune este caso tan grave para nuestro país y nuestro sistema de justicia”.

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Kattya vinculó su destitución por denunciar a Rivas

En el marco del juicio oral y público que afrontó Hernán Rivas por supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, la exsenadora Kattya González prestó declaración testimonial en la que no solo ratificó que el título de abogado del acusado es falso, sino que vinculó directamente su propia destitución parlamentaria con el costo político de haber investigado este caso.

Ante el tribunal, la exlegisladora aseguró que, tras un análisis riguroso de los antecedentes, llegó a la firme convicción de que “el título de abogado del señor Hernán Rivas es falso”.

González aclaró que su postura responde estrictamente al cumplimiento del deber ciudadano y de la legalidad. “Ningún interés, más allá de que se haga justicia. No tengo nada en su contra y tampoco lo conocía hasta el año 2020, cuando ingresó a la Cámara de Diputados”, expresó.

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En un tramo crucial de su testimonio, González expuso las repercusiones personales e institucionales que debió afrontar por poner en la mira al entonces senador. Con firmeza, sentenció: “Yo perdí mi banca por este caso. Siempre me decían que tenía que bajar un cambio y la denuncia contra el señor Hernán Rivas significó mi pérdida de investidura”.