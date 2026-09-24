Crisis en Honor Colorado: Gobernadores responden al senador Carlos Núñez

“Sus recientes expresiones contra los gobernadores de la República no pueden ser respondidas con silencio. No por susceptibilidad, sino por respeto a la institución que usted representa y a la ciudadanía que nos confió la responsabilidad de gobernar. Llamar “ladrones”, “sinvergüenzas” y “bandidos” a quienes ejercemos una función pública no es fiscalizar. Es descalificar. Y una acusación de esa gravedad exige algo más que la comodidad de pronunciarla desde una banca parlamentaria: exige pruebas, nombres, hechos y responsabilidad".

Así expresa un comunicado del Consejo de Gobernadores, presidido por el colorado cartista César Luis “Cesarito” Sosa, jefe departamental de Guairá, quien tiene aspiraciones a la Vicepresidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, con miras al 2028.

En su misiva, el Consejo de Gobernadores señala que el senador Carlos Núñez Agüero, comisario retirado y dirigente cooperativo, fue electo por el pueblo, y también los jefes departamentales. Indican que “los fueros que la Constitución concede no son un cheque en blanco para la ofensa ni una exención frente a la responsabilidad de las palabras”.

“Si existen irregularidades en Hambre Cero, que sean investigadas y sancionadas por las instituciones competentes. Nadie está pidiendo privilegios ni inmunidad frente al control. Lo que no aceptamos es que la acusación sustituya a la prueba y el ataque pretenda sustituir al argumento. Si su cuestionamiento es al programa, debatámoslo. Si es a su administración, presente sus fundamentos. Pero si el blanco son las Gobernaciones, tendrá que explicar por qué, bajo las mismas reglas, controles y mecanismos de fiscalización, sus cuestionamientos parecen tener un destinatario particularmente selectivo”, consigna el comunicado.

El documento, agrega: “Senador Núñez: la política puede ser firme sin ser vulgar; el disenso puede ser contundente sin ser irresponsable. Nosotros seguiremos dando la cara, administrando recursos públicos y sometiéndonos a los controles que correspondan. Usted también debería recordar que la dignidad de la investidura no se mide por la fuerza del insulto, sino por la responsabilidad con que se ejerce el poder. Los fueros protegen la función. No blindan la ofensa”.

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Por último, el Consejo de Gobernadores señala que lo gobernadores fueron “elegidos para servir a nuestras comunidades, nos corresponde defenderlas con la misma firmeza con la que usted decidió cuestionarlas”. “El Paraguay se construye desde los Departamentos”, indica.

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¿Qué dijo Carlos Núñez Aguero?

Este último miércoles, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el senador cartista Carlos Núñez Agüero lanzó duras acusaciones contra los gobernadores por el manejo de los recursos destinados al programa Hambre Cero y planteó que el Senado recorte las partidas de las gobernaciones en el PGN 2027 para destinarlas a medicamentos y salud. Las gobernaciones coloradas recibieron G. 1,6 billones entre enero y agosto de este año.

“Me anoté para hablar mal de todos los gobernadores de la República del Paraguay”, aseveró el legislador, antes de lanzar una de sus acusaciones más fuertes: “Asquerosamente omonda hikuái”, en referencia al supuesto robo de los recursos públicos destinados al programa estrella del gobierno de Santiago Peña.

Núñez Agüero sostuvo que se entregan “miles y millones de dólares” para la alimentación de los niños, pero cuestionó la calidad de las comidas que reciben algunos estudiantes. “Le está haciendo pasar hambre a esa pobre criatura en la escuela, desnutrida, con un caldito, una vergüenza la comida que le sirven”, afirmó.

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El Consejo de Gobernadores

Concepción: Liz Meza (ANR-HC)

San Pedro: Freddy D’Ecclesiis (ANR-HC)

Cordillera: Denis Lichi (ANR-HC)

Guairá: César Sosa (ANR-HC)

Caaguazú: Marcelo Soto (ANR-HC)

Caazapá: Christian Acosta (ANR-HC)

Misiones: Richard Ramírez (ANR-HC)

Paraguarí: Norma Zárate (ANR-HC)

Alto Paraná: César “Landy” Torres (ANR-HC)

Ñeembucú: Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC)

Amambay: Juan Silvino Acosta (ANR-HC)

Canindeyú: Nelson Martínez (ANR-HC)

Presidente Hayes: Bernardo Zárate (ANR-HC) *

Alto Paraguay: Arturo Méndez (ANR-HC)

Boquerón: Harold Bergen (ANR-HC)

Central: Ricardo Estigarribia (PLRA) *

Itapúa: Javier Pereira Rieve (PLRA)

Obs: Los gobernadores de Central y Presidente Hayes no participan del programa Hambre Cero en las escuelas.