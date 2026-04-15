Hernán Rivas promete traer “diez compañeros y unos cuantos profesores” al Senado

El escándalo del supuesto título falso de Hernán Rivas y la amenaza a fiscales que investigan la causa está generando estragos en el cartismo, pues sostienen que “la situación ya es muy pesada”.

Para tratar de calmar las aguas, Hernán Rivas prometió en la reunión de bancada que la próxima semana traerá a diez compañeros y unos cuantos profesores que confirmen que él cursó la carrera de derecho y que es abogado.

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“Nosotros le pedimos que aclare. Veremos cómo se desarrolla. La situación ya es muy pesada para nosotros, en el ámbito político y en nuestros diferentes círculos sociales porque hay muchas dudas sobre su título", dijo el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna, vicelíder de la bancada cartista.

En otro momento, el cartista indicó que no es juez para juzgar a su colega, pero espera que Hernán Rivas “cumpla su promesa” y traiga a sus compañeros de facultad.

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“Yo no soy juez para juzgar o dudar de un colega. Esperemos que aclare porque la duda está instaladísima. Ojalá que cumpla con su compromiso y traiga a sus compañeros con los que cursó”, dijo Galaverna.

Pérdida de investidura

Nano Galaverna -si bien se mostró cauto- indicó que si el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, informa que fue Hernán Rivas quien amenazó a la fiscala Patricia Sánchez, el cartismo analizaría una pérdida de investidura.

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“Si el fiscal Emiliano Rolón informa que fue Rivas el que amenazó, se va a analizar una pérdida de investidura, pero eso debemos analizarlo en bancada, yo no puedo hacer futurología” dijo el senador Galaverna.

Por su lado, el senador Óscar “Cachito” Salomón (ANR-HC) manifestó que la fiscala Sánchez está obligada a presentar una denuncia y que si se comprueba que fue el senador Rivas quien la amenazó, corresponde la pérdida de investidura.

“Ella está obligada a hacer la denuncia, y si se comprueba, claro que corresponde la pérdida de investidura. Hay muchas evidencias de que Rivas no es abogado y no solo eso, se confirman que la propia carrera no tenía la habilitación, eso es peor”, indicó Salomón.

En otro momento el legislador cartista manifestó que corresponde también seguir investigando sobre la legitimidad del título.

“Yo creo que nosotros también debemos seguir la investigación. Con las evidencias que hoy tenemos yo creo que no es abogado. Él está obligado a hacer una aclaración frente el pleno. Él usó una carrera para ser juez de jueces, a mí particularmente me engañó”, sostuvo Salomón.

Por su parte, el senador Colym Soroka (ANR - independiente) manifestó que todo apunta a que Hernán Rivas no es abogado, aunque dijo que esperará la presencia de los diez compañeros y algunos profesores que prometió el cartista traer en el Senado.

“Todo apunta a que no es abogado. Lo digo con mucha transparencia, no con una motivación. No es golpear al caído. Esto debe corregirse. Él se comprometió a traer por lo menos diez compañeros y unos cuantos profesores“, dijo Soroka.

El legislador manifestó que si se comprueba que amenazó a la fiscala, corresponde la pérdida de investidura.