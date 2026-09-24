Hernán Rivas: senadora advierte sobre más de 2.000 títulos dudosos y apunta al cartismo

En medio de la expectativa por la sentencia judicial contra el exlegislador Hernán Rivas, la senadora Esperanza Martínez advirtió que el caso destapa una maquinaria de corrupción mucho mayor en el sistema educativo y judicial del Paraguay.

Según la legisladora, “Rivas no fue un llanero solitario” y detrás de su situación se esconde un esquema institucional que podría involucrar a miles de documentos irregulares.

Durante declaraciones previas a una reunión de la comisión investigadora, Martínez señaló que solo la Universidad Sudamericana emitió en su momento unos 2.550 títulos bajo sospecha, correspondientes a unas 20 carreras.

A esto se suman casos detectados en otras instituciones donde se presentaron títulos de abogado emitidos el mismo año de creación de la carrera o con certificados de institutos que ni siquiera impartían dicha disciplina.

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“Acá lo que se sospecha no es que alguien imprimió un título falso, sino que se imprimió un título auténtico con contenido falso, y ese contenido falso se hizo con la ayuda de mucha gente”, enfatizó la senadora.

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Al mismo tiempo propuso cruzar información tributaria con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar si los supuestos profesores realmente cobraron honorarios y ejercieron la docencia.

Para la parlamentaria, el problema responde a una estructura mafiosa que operó tanto en las universidades como en el MEC y la propia Corte Suprema de Justicia, donde, según denunció, existen antecedentes de personas que admitieron la falsedad de sus documentos y la Corte se limitó a derivar el caso al Ministerio Público sin cancelar las matrículas.

Críticas al cartismo y impacto internacional

Consultada sobre la postura del sector político oficialista (cartismo) respecto a Rivas, Martínez fue lapidaria al afirmar que sus integrantes sabían de las irregularidades y actuaron con complicidad al respaldarlo sistemáticamente en su momento, colocándolo incluso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

“Ahora ellos se declaran como los principales estafados, no como cómplices... Y claro, es que no tienen otra opción para evitar la vergüenza pública que hoy significa el caso Hernán Rivas, un desprestigio internacional para el Senado y una catástrofe institucional para la democracia paraguaya”, sentenció.

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Finalmente, advirtió sobre la gravedad de que todas las actuaciones de Rivas en el JEM queden bajo manto de duda, comparando este esquema con el utilizado en su época por el fallecido exsenador Óscar González Daher para premiar a aliados o perseguir a magistrados honestos.