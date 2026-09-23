Advierten sobre caos jurídico y riesgo internacional para Paraguay por el “título” de Hernán Rivas

A las puertas de la sentencia en el caso que involucra al legislador Hernán Rivas por presunto uso de título falso, el debate jurídico trasciende la condena penal.

Para la abogada Alejandra Peralta, el escenario que se abrirá en caso de probarse la ilegalidad de su documento académico no se agota en el ámbito penal, sino que desatará una compleja crisis sobre la validez de las decisiones tomadas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Peralta explicó que es necesario dividir el análisis en tres capas: la responsabilidad penal de Rivas, la validez de su investidura en el JEM y el destino de las resoluciones firmadas durante su gestión. Al respecto, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 253, establece como un requisito sine qua non que los representantes del Senado ante el JEM sean abogados.

Ante la posibilidad de que se ataquen las decisiones del JEM, la especialista advirtió sobre el choque de principios fundamentales. Por un lado, se encuentra la seguridad jurídica para evitar un efecto en cascada que anule absoluciones previas; por el otro, el derecho de la ciudadanía a contar con jueces competentes e imparciales.

“Si damos, digamos, un efecto en cascada y terminan anulándose todas las resoluciones, estamos por otro lado vulnerando lo que es la seguridad jurídica”, señaló Peralta, al tiempo de recalcar que los afectados podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante acciones de inconstitucionalidad.

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Riesgo de responsabilidad internacional para el Estado

La abogada enfatizó que este vacío podría acarrear sanciones para el país por la violación de garantías del debido proceso, debido a la ausencia del denominado juez natural.

“Al carecer Hernán Rivas de esa competencia por no ser abogado, entonces se está violando el artículo 16 de la Constitución y también el artículo 8.1 de la Convención Americana. Por lo tanto, se vulneran las garantías del debido proceso”, advirtió.

Asimismo, indicó que una vez que exista una sentencia firme y ejecutoriada, lo que implicaría agotar las instancias de apelación, la Corte Suprema de Justicia deberá proceder a la anulación definitiva de su matrícula mediante la cancelación formal.

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Consultada sobre si se podrían anular todas las resoluciones en las que participó Rivas o solo aquellas en las que su voto fue decisivo, Peralta sostuvo que “definitivamente se pueden atacar todas las resoluciones, ¿por qué? Porque él era parte de ese cuerpo colegiado”.

Finalmente, reconoció que el país se enfrenta a un escenario sin precedentes: “Nunca nos encontramos ante la situación en la que el juez natural termina no revistiendo la cualidad de la competencia necesaria para ejercer ese cargo... va a ser un caso bastante novedoso, es la primera vez que pasamos por algo así”, concluyó.