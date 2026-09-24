Política
24 de septiembre de 2026 a la - 12:36

Municipales 2026: tres intendentes de Paraguarí buscarán el rekutú

Ocho mujeres del departamento de Paraguarí buscan llegar a la intendencia en distintos distritos, marcando una mayor participación femenina en la política local.
En el departamento de Paraguarí tres intendentes van por el rekutú.Emlce Ramírez

PARAGUARÍ. Tres intendentes buscarán la reelección el 4 de octubre. Pondrán a consideración de los electores su gestión al frente de las municipalidades de Sapucái, Mbuyapey y San Roque González.

Por Emilce Ramírez
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Las elecciones municipales del 4 de octubre tendrán entre sus principales focos la disputa por la continuidad de tres intendentes que renunciaron a sus cargos para buscar el rekutú en sus respectivos municipios del departamento de Paraguarí.

El candidato de la ANR en Sapucái, Juan Ariel “Lilo” Monges Espínola, recibió su certificado de proclamación y quedó habilitado para las elecciones de octubre, en busca de su reelección como intendente.
El único candidato de la ANR en Sapucái, Juan Ariel “Lilo” Monges Espínola.

Se trata de Ariel Lilo Monges (ANR-HC), de Sapucái, quien aguarda las elecciones para legitimar su continuidad al frente de la Municipalidad, ya que no tiene oponente para los comicios de octubre. También busca la reelección Luis Carlos Rojas (ANR-Añeteté), de Mbuyapey, quien se enfrentará a la exconcejal y exintendenta liberal Ana Delvalle Aponte.

El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo para buscar su reelección.
El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, quien buscará ser reelecto.

En San Roque González, el exintendente Enmanuel Morán (Alianza Yo Creo), también busca el rekutu.

El intendente de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón
El exintendente de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza-Yo Creo).

Su contienda será más disputada debido a la división de la oposición.

César Darío Molinas Serna (Alianza para el Progreso)
César Darío Molinas Serna (Alianza para el Progreso).

Sus adversarios serán César Darío Molinas Serna (Alianza para el Progreso) y Gustavo Ariel Brítez (ANR-HC).

Elecciones Municipales

Gustavo Ariel Brítez (ANR).
Gustavo Ariel Brítez (ANR)

La elección también pondrá en disputa el control de las administraciones municipales de 18 distritos del departamento, donde se presentan 43 candidatos a intendente y 483 aspirantes a concejales.

Lea más: Paraguarí: mujeres liberales ganan espacio para las intendencias y la ANR queda con una sola candidata

Disputa por las intendencias

Los distintos sectores políticos buscarán mantener o recuperar espacios en las municipalidades. Los sectores colorados apuntan a conservar las administraciones que actualmente están bajo su control e incluso ganar más espacios, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca recuperar intendencias.

Entre los municipios que figuran como objetivos del PLRA están Caapucú y Mbuyapey.

Nicolás Antonio Amarilla Valdez, candidato liberal a la Intendencia de Caapucú.
Nicolás Antonio Amarilla Valdez, candidato liberal a la Intendencia de Caapucú.

En Caapucú, la Lista 2 postula a Nicolás Antonio Amarilla Valdez, quien se enfrentará en las elecciones a Ramón Penayo Arce (Lista 1-ANR), hermano del polémico intendente local Gustavo Penayo.

El ingeniero Ramón Anselmo Penayo Arce ya inscribió su candidatura por la Lista 1 de la ANR para la intendencia de Caapucú.
El ingeniero Ramón Anselmo Penayo Arce.

Mientras que en Mbuyapey la candidata liberal es Ana Delvalle, quien busca recuperar la intendencia que en los últimos cinco años estuvo a cargo del intendente renunciante colorado Luis Carlos Rojas (Lista 1-ANR), quien busca el rekutú.

La exintendenta de Mbuyapey, Ana Delvalle (PLRA), intentará conquistar nuevamente el cargo.
Ana Delvalle sonríe confiada durante un evento político.

Lea más: Municipales 2026: Paraguarí tendrá 43 candidatos a intendente y 483 aspirantes a concejales

196.300 electores habilitados

En el departamento de Paraguarí están habilitados 196.300 electores para las elecciones municipales. La jornada electoral contará con 73 locales de votación y 578 mesas receptoras de votos, distribuidas en los 18 distritos.

El escaso entusiasmo del electorado se refleja en la baja afluencia de votantes en las mesas receptoras de voto de Carapeguá.
En el departamento de Paraguarí están habilitados 196.300 electores para las elecciones municipales.

Los comicios definirán a los intendentes y concejales que ejercerán funciones durante el próximo periodo municipal. La competencia entra así en su etapa decisiva, con los candidatos concentrados en obtener el respaldo de los electores en cada distrito.