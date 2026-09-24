Municipales 2026: tres intendentes de Paraguarí buscarán el rekutú

Las elecciones municipales del 4 de octubre tendrán entre sus principales focos la disputa por la continuidad de tres intendentes que renunciaron a sus cargos para buscar el rekutú en sus respectivos municipios del departamento de Paraguarí.

Se trata de Ariel Lilo Monges (ANR-HC), de Sapucái, quien aguarda las elecciones para legitimar su continuidad al frente de la Municipalidad, ya que no tiene oponente para los comicios de octubre. También busca la reelección Luis Carlos Rojas (ANR-Añeteté), de Mbuyapey, quien se enfrentará a la exconcejal y exintendenta liberal Ana Delvalle Aponte.

En San Roque González, el exintendente Enmanuel Morán (Alianza Yo Creo), también busca el rekutu.

Su contienda será más disputada debido a la división de la oposición.

Sus adversarios serán César Darío Molinas Serna (Alianza para el Progreso) y Gustavo Ariel Brítez (ANR-HC).

La elección también pondrá en disputa el control de las administraciones municipales de 18 distritos del departamento, donde se presentan 43 candidatos a intendente y 483 aspirantes a concejales.

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Disputa por las intendencias

Los distintos sectores políticos buscarán mantener o recuperar espacios en las municipalidades. Los sectores colorados apuntan a conservar las administraciones que actualmente están bajo su control e incluso ganar más espacios, mientras que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca recuperar intendencias.

Entre los municipios que figuran como objetivos del PLRA están Caapucú y Mbuyapey.

En Caapucú, la Lista 2 postula a Nicolás Antonio Amarilla Valdez, quien se enfrentará en las elecciones a Ramón Penayo Arce (Lista 1-ANR), hermano del polémico intendente local Gustavo Penayo.

Mientras que en Mbuyapey la candidata liberal es Ana Delvalle, quien busca recuperar la intendencia que en los últimos cinco años estuvo a cargo del intendente renunciante colorado Luis Carlos Rojas (Lista 1-ANR), quien busca el rekutú.

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196.300 electores habilitados

En el departamento de Paraguarí están habilitados 196.300 electores para las elecciones municipales. La jornada electoral contará con 73 locales de votación y 578 mesas receptoras de votos, distribuidas en los 18 distritos.

Los comicios definirán a los intendentes y concejales que ejercerán funciones durante el próximo periodo municipal. La competencia entra así en su etapa decisiva, con los candidatos concentrados en obtener el respaldo de los electores en cada distrito.