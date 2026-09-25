Esperanza Martínez alerta sobre crisis institucional tras caso Rivas

Durante su recorrido por el distrito de Ayolas para apoyar a la Alianza Recuperando el Paraíso con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre próximo, la legisladora Esperanza Martínez (PPC) recordó el caso de los títulos falsos, algo que ya se venía alertando desde hace tiempo por la gravedad del fenómeno de los títulos apócrifos.

El caso cobra una dimensión crítica por el cargo que ocupó Hernán Rivas, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la máxima instancia encargada de juzgar a jueces y fiscales.

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“Es el organismo que debería garantizar la rectitud, corregir inconductas y servir de garantía a la ciudadanía. Sin embargo, la presencia de una persona con título falso al frente de ese cuerpo revela que está capturado por intereses políticos, poder económico y hasta vinculaciones con el narcotráfico”, señaló.

Dictámenes bajo sospecha y la imagen ante el mundo

La senadora manifestó que las resoluciones que firmó Rivas quedan todas bajo sospecha y deben ser revisadas y revocadas a solicitud de quienes resultaron afectados.

El caso proyecta al Paraguay ante la comunidad internacional como un país de cuarta, donde los más altos estándares de idoneidad se sustituyen por fraude. El título falso transitó sin obstáculos por universidades, el Ministerio de Educación, el Senado y la Cámara de Diputados. “Ningún filtro funcionó”, remarcó.

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Hay que renovar la educación superior

La condena de ocho años contra Rivas “es solo el comienzo”, afirmó la legisladora. “No puede limitarse a una sola persona: deben identificarse y juzgarse todos los responsables de emitir, avalar o aceptar ese documento, así como de los cientos de títulos falsos que circulan en el país”.

Como integrante de la Comisión de Títulos, la senadora anunció que no cesará el reclamo hasta lograr una profunda transformación de la educación superior paraguaya.

“Si el semillero de quienes conducirán el país está contaminado desde su origen, el futuro institucional del Paraguay está en riesgo. Ojalá no solo vaya preso quien debe ir, sino que se destruya todo este sistema y apostemos a una nueva educación superior”, concluyó.

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