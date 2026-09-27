Elecciones municipales 2026: ¿Aumentó o disminuyó la cantidad de mujeres candidatas?

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) cuenta con datos precisos de la participación femenina como candidatas a intendentas y concejalas desde el 2001. Si bien, hubo periodos en los que la presencia fue aumentando, al comparar la cifra de este 2026 con la de las últimas elecciones municipales hubo una importante disminución.

Lea más: Elecciones Municipales: La importancia de los observadores

Las féminas en la actualidad están paradas en un territorio en disputa con los hombres, la cultura machista y la modernidad; sin embargo, a pesar de que existen varias que desafían los obstáculos, aún falta mucho para que en Paraguay exista una igualdad política plena.

Incluso, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) el año pasado modificó su estatuto interno para reducir al 20 % en la participación mínima de mujeres en candidaturas legislativas. Esto fue considerado como un retroceso en la igualdad.

¿Cuál es la cifra de candidatas mujeres en éstas elecciones municipales?

Según el TSJE, para estas elecciones se presentaron menos mujeres para someterse al voto popular. Para los cargos en las Juntas Municipales se tendrá solo el 32,2% del total de candidaturas, mientras que en las elecciones del 2021 se llegó al 36%.

La situación es diferente para el cargo de Intendente, en el 2021 se llegó al 12,8% y para estas elecciones las mujeres candidatas llegan al 15,9%.

Sin embargo, la brecha entre las que son electas es amplia, debido precisamente a que en Paraguay existe todavía cierta cultura machista que no confía en las mujeres para los cargos públicos.

Por ejemplo, en el 2021 se presentaron un 36% de mujeres para cargos y fueron electas el 22,7% de ellas como miembros de las Juntas Municipales.

Para las candidaturas a intendencias se presentaron un 12,8% y llegaron a ocupar el cargo el 11, 8 %de ellas.

¿Qué otros cargos lograron ocupar las mujeres candidatas?

Los datos del “Observatorio de Participación Política de las Mujeres” del TSJE demuestran el aumento paulatino de las féminas electas desde 1996 hasta el 2023 en diferentes cargos a nivel país.

En el Congreso, en el 2023 la participación fue del 22,6%, algo histórico, pues desde el inicio de la era democrática en el país la participación de las mujeres en el Parlamento fue menor del 20%.

En cuanto al Parlamento, ingresaron 11 mujeres de 45 senadores, lo que representa el 24,44%. Sin embargo, en este periodo fueron expulsadas Katya González (PEN) y Norma Aquino “Yamy Nal” (ANR-HC) y fueron reemplazadas por hombres, por lo cual quedan nueve mujeres en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, 18 mujeres conquistaron bancas de 80 lugares, lo que representa el 22,5%.

En este caso, se sumó una banca más con la salida del diputado Luis Benítez (ANR-HC), quien fue nombrado director paraguayo de Yacyretá. En su reemplazo ocupó la banca la cartista Fabiana Souto, pareja de vicepresidente Pedro Alliana.

En tanto que, por primera vez fueron electas dos mujeres como gobernadoras en una misma elección (2023): Liz Meza (ANR-HC), de Concepción y Norma Zárate de Monges (ANR-HC) de Paraguarí; y hubo un 7,6% de mujeres candidatas a la presidencia, aunque no accedieron al cargo.

La primera mujer gobernadora electa a lo largo de la vida democrática del Paraguay fue Ramona Mendoza (PLRA), por Concepción, para el periodo 2003-2008. Le siguieron, la actual diputada Cristina Villalba (ANR), en Canindeyú, periodo 2008-2013 y Marlene Ocampos (ANR), en Alto Paraguay, periodo 2013-2018.

En las elecciones de 2018-2023 ninguna mujer llegó a ser electa como gobernadora.

También, la cantidad de electoras habilitadas es menor que la de los hombres, según el padrón actual.

Según el padrón, del total de habilitados el 49,42% son mujeres y el 58,58 % son hombres.