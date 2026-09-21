Elecciones Municipales: La importancia de los observadores

Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), un observador nacional e internacional se encarga de supervisar de forma neutral e independiente todas las etapas del proceso electoral para garantizar la transparencia, la legalidad y la confianza pública en la democracia.

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En nuestro país, desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989, se contó tímidamente con la presencia de veedores internacionales durante los comicios.

Sin embargo, desde la creación del Tribunal Superior de Justicia Electoral en 1996 se fue incrementando la llegada de los observadores internacionales y también la presencia de los observadores nacionales.

La presencia de misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) se volvió una práctica habitual en cada elección. Estas dejan una serie de recomendaciones que tienen como objetivo garantizar la democracia.

¿Qué etapas del proceso pueden observar?

Los observadores en Paraguay realizan un seguimiento integral que cubre las tres etapas principales del ciclo electoral: la preelectoral, la jornada de votación (electoral) y la poselectoral.

Preelectoral: El marco legal, la organización, la logística y los simulacros, inscripción y padrón, el financiamiento político, la campaña y la libertad de prensa.

Jornada electoral: La instalación de las mesas de votación, el desarrollo de las elecciones y el escrutinio preliminar en los colegios electorales.

Poselectoral: Computo oficial , las resoluciones de disputas y las proclamaciones.

¿Qué objetivo cumplen?

El principal objetivo de un observador, sea nacional e internacional, es la disuasión del fraude o irregularidades.

Además, hacen una evaluación imparcial y técnica del proceso electoral, con lo cual se garantiza una mayor fiabilidad en los resultados.

Está demostrado que la presencia de observadores internacionales aumenta la confianza pública en los resultados.

Además, los observadores auditan los componentes tecnológicos, los simulacros previos a la votación y el procesamiento digital de los datos para asegurar el respeto al voto.