Mujeres ganan terreno en cargos electivos, según estadística del TSJE

La Justicia Electoral socializó ayer el “Observatorio de Participación Política de las Mujeres”, una herramienta para visualizar la participación femenina en la política nacional.

En dicho sitio web se podrá acceder a datos estadísticos analizados desde un enfoque de género, indicadores sobre acceso a cargos electivos, registro y análisis de situaciones de violencia política.

Entre los datos más relevantes se tiene que desde 1996 a las elecciones municipales complementarias del 2023 se tuvo un aumento paulatino de mujeres electas a diferentes cargos, desde senadoras, diputadas, gobernadoras, intendentas y concejalas.

En ese contexto, en las elecciones generales y departamentales del 2023 la presencia femenina en el Congreso fue del 22,6%, algo histórico, pues desde el inicio de la era democrática en el país la participación de las mujeres en el parlamento fue menor del 20%.

En cuanto al Parlamento, ingresaron 11 mujeres de 45 senadores, lo que representa el 24,44%. Sin embargo, en este periodo fueron expulsadas Katya González (PEN) y Norma Aquino “Yamy Nal” (ANR-HC) y fueron reemplazadas por hombres, por lo cual quedan nueve mujeres en la Cámara Alta sin tener en cuenta motivos.

En la Cámara de Diputados, 18 mujeres conquistaron bancas de 80 lugares, lo que representa el 22,5%.

En este caso se sumó una banca más con la salida del diputado Luis Benítez (ANR-HC), quien fue nombrado director paraguayo de Yacyretá. En su reemplazo ocupó la banca la cartista Fabiana Souto, pareja de vicepresidente Pedro Alliana.

Gobierno departamental

En tanto que, por primera vez fueron electas dos mujeres como gobernadoras en una misma elección (2023): Liz Meza (ANR-HC), de Concepción y Norma Zárate de Monges (ANR-HC) de Paraguarí; y hubo un 7,6% de mujeres candidatas a la presidencia, aunque no accedieron al cargo.

El informe resalta que la primera mujer gobernadora electa a lo largo de la vida democrática del Paraguay fue Ramona Mendoza (PLRA), por Concepción, para el periodo 2003-2008. Le siguieron, la actual diputada Cristina Villalba (ANR), en Canindeyú, periodo 2008-2013 y Marlene Ocampos (ANR), en Alto Paraguay, periodo 2013-2018.

En las elecciones de 2018-2023 ninguna mujer llegó a ser electa como gobernadora.

Los datos del observatorio indican también que en el 2021, durante las últimas elecciones municipales, se llegó al 11,8 % de mujeres electas como intendentas y 22,7% en las Juntas Municipales a nivel general.

Hubo aumento significativo de mujeres votantes desde 1996 hasta las elecciones complementarias municipales del 2023 que pasó de menos de 5.000 a más de 13.000 votantes.

En tanto que, el porcentaje de participación femenina por departamento lidera Presidente Hayes con 41,01%; por ciudad es Asunción con 40.09%. Luego está Misiones con 35,32%. El más bajo es Caaguazú con 26,38 %, en participación femenina.

Liberales eliminaron paridad

Durante una convención del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se decidió por amplia mayoría reducir de 50% a 20% la paridad de hombres y mujeres en la lista de precandidatos a concejales municipales con miras a los comicios de 2026. Con esta situación, solo un mínimo del 20% de los cupos estarán destinados a mujeres, lo que generó tensión dentro de las carpas liberales.

Las autoridades femeninas electas por el PLRA tildaron la decisión como un grave retroceso y presentaron una acción de nulidad ante la Justicia Electoral contra la resolución adoptada por la Convención Nacional Extraordinaria, celebrada el 21 de diciembre de 2025, mediante la cual se modificó el artículo 103 del Estatuto partidario.

Las liberales también solicitaron una medida cautelar para evitar confusión e impactos irreversibles en el proceso electoral municipal, especialmente de cara a los comicios previstos para el 7 de junio, mientras se sustancia el fondo de la causa. Además, adelantaron que presentarán una denuncia ante organismos internacionales.