Caacupé se prepara para los comicios con 42.939 electores habilitados

La jefa del Registro Electoral de Caacupé, Juana Sugasti, informó que los funcionarios de la dependencia se encuentran trabajando en los preparativos finales para las elecciones municipales, con una planificación coordinada para garantizar que los locales de votación cuenten con los recursos necesarios.
Sugasti señaló que el equipo trabaja intensamente en los últimos detalles de cara a la jornada electoral y destacó la importancia de que la organización permita desarrollar los comicios de manera ordenada y sin inconvenientes.
La responsable del Registro Electoral también resaltó el incremento de electores habilitados en comparación con procesos anteriores. Explicó que una parte importante de este crecimiento corresponde a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad y que participarán por primera vez de una elección.
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42.939 electores
Según los datos consignados en el documento electoral, Caacupé cuenta con 42.939 electores habilitados, distribuidos en 123 mesas electorales y tres locales de votación.
El Col. Nac. EMD Dr. Raúl Peña dispone de 53 mesas y 18.497 electores; la Esc. Gda. N.º 40 Tte. José M. Fariña, de 59 mesas y 20.566 electores; mientras que la Col. Nac. Dr. Raúl Peña cuenta con 11 mesas y 3.876 electores.
El aumento de nuevos votantes, principalmente jóvenes que ejercerán su derecho al sufragio por primera vez, constituye uno de los aspectos destacados por las autoridades electorales locales durante los preparativos.
La jornada de Elecciones Municipales está fijada para el domingo 4 de octubre de 2026, fecha en la que los electores acudirán a los locales habilitados en todo el país.
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