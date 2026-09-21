Caacupé se prepara para los comicios con 42.939 electores habilitados

Caacupé se prepara para los comicios con 42.939 electores habilitados

El Registro Electoral de Caacupé intensifica los trabajos de organización de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. La ciudad contará con 123 mesas distribuidas en tres locales de votación.