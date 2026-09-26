Inconsistencias sobre su lugar de estudio y residencia “delataron” a Hernán Rivas

En ocasión de explicar los fundamentos de la decisión de condena al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas a 8 años de cárcel por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, la presidenta del Tribunal de Sentencia María Fernanda García de Zúñiga detalló una serie de incoherencias en la versión sostenida por el acusado.

Entre estas contradicciones está el hecho de que Rivas residía en María Auxiliadora, Itapúa, en la época en que dijo haber cursado la carrera de Derecho en forma presencial en Ciudad del Este.

Recordemos que la documentación presentada por Rivas hace referencia a supuestos estudios cursados en Luque y el mismo Rivas, en declaraciones a la prensa en los años 2020 (ABC) y 2023 (Monumental) dijo haber estudiado también en Pedro Juan Caballero.

Lo paradójico del caso es que la misma universidad Sudamericana informó que entre el 2009 y el 2023 en Pedro Juan Caballero solo existían las facultades de Medicina y Enfermería.

“Una de esas inconsistencias se relaciona con el lugar donde habría cursado la carrera. Sí, efectivamente, con el lugar. Una cuestión sobre la cual existen distintas referencias en las pruebas producidas. Mientras elementos probatorios incorporados a juicio acreditó que el propio Román mencionó haber cursado la carrera en Ciudad del Este”, señaló García de Zúñiga.

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La magistrada destaca que esta versión adquiere relevancia al momento de valorar, en conjunto con los demás elementos de prueba, la consistencia de su versión acerca de su trayectoria académica. En ese sentido, refirió que durante el juicio se produjeron declaraciones no enteramente coincidentes respecto a la existencia de una sede o espacio académico de la Universidad Sudamericana en esa ciudad.

El contundente análisis del Tribunal sobre la versión de Hernán Rivas

A continuación, transcribimos parcialmente la explicación de la magistrada sobre este punto:

“Sin embargo, la cuestión aquí, no se agota en determinar si la Universidad Sudamericana contaba con algún local, sede o espacio físico, sino establecer si la carrera de Derecho era impartida allí durante ese periodo correspondiente al supuesto recorrido académico de Rivas y fundamentalmente si efectivamente cursó sus estudios en dicha localidad“.

“Adquiere especial significación que durante el periodo examinado, Rivas Román residía y trabajaba en María Auxiliadora, departamento de Itapúa. Esta circunstancia debe confrontarse con la afirmación de haber cursado la carrera en Ciudad del Este, atendiendo así las distancias entre ambas localidades. En efecto, el desplazamiento de María Auxiliadora y Ciudad del Este implica recorrer 510 kilómetros, como bien había dicho la defensa”.

“Esto es más de 300 kilómetros diarios entre idas y vueltas y varias horas de traslado. Aunque ello no torna materialmente imposible el cursado, suponía una dinámica especialmente exigente para ser sostenida con regularidad durante la carrera presencial de 5 años y conciliarla a su vez con su residencia y actividad laboral en María Auxiliadora. Durante el juicio no se produjo prueba que explicara cómo se habría desarrollado esta dinámica”.

“El lugar al que concurría, la regularidad con la que hacía, la forma en que habría compatibilizado ese cursado con su residencia y actividad laboral en María Auxiliadora”.

“A lo señalado se suma un elemento de fundamental importancia, que trata de las ofertas académicas de la Universidad Sudamericana correspondiente al periodo comprendido entre los años 2009 y 2023. Dentro de la oferta normativa correspondiente al departamento Alto Paraná, al que pertenece Ciudad del Este, no figuraba la carrera de Derecho .

“El propio certificado de estudio introduce otra contradicción, pues identifica únicamente la sede de Luque, sin dejar constancia alguna de que el acusado hubiera cursado parte de la carrera en otra sede o filial de la universidad. Esta referencia no coincide con la afirmación pública del acusado de haber estudiado en Ciudad del Este, por lo que de tomarse por cierto dicho certificado, se puede inferir erróneamente que el acusado ha cursado la totalidad de su programa de estudio en la filial de Luque”.

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El Tribunal de Sentencia presidido por García de Zúñiga estuvo integrado con Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo, dará a conocer la sentencia íntegra el próximo 2 de octubre.

La sentencia finalmente establecida de 8 años es resutado de los votos en mayoría de las juezas García de Zúñiga y Portillo, debido a que el magistrado Zárate votó por pena más elevada, de 14 años.

Sin estudios pero con título, se convirtió en juez de jueces

Munido de la documentación proveída por la Universidad Sudamericana, el 11 de junio de 2020, Hernán Rivas solicitó la expedición de su matrícula a través de la mesa de entrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Palacio de Justicia de Asunción.

La Fiscalía precisa en la acusación que para ese procedimiento, Rivas “adjuntó a su solicitud de matrícula, un certificado de estudios del 12 de mayo del 2018, sin número, y un título que fue registrado por el MEC el 9 de junio del 2020, pero que consta emitido el 6 de marzo de 2020, ambos emitidos por la Universidad Sudamericana, con lo que sostuvo que cursó la carrera universitaria entre los años 2010 al 2015”.

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Finalmente, el 7 de julio del 2021, Hernán David Rivas Román juró como abogado ante la entonces ministra de la Corte Suprema de Justicia, Gladys Bareiro de Módica (+) y firmó el Acta N° 4.773 de esa fecha, en la que se dejaba prueba del juramento de desempeñar la profesión de abogado. El 11 de ese mes, presentó copia autenticada de su matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para acreditar su calidad de abogado.

El 6 de julio de 2023, Hernán Rivas fue nuevamente electo como representante ante el JEM, pero esta vez de la Cámara de Senadores. La decisión fue emitida por Resolución N° 21 de esa fecha. Para acreditar su condición de abogado, volvió a presentar todos los documentos que había utilizado cuando era integrante de la Cámara de Diputados y así, se convirtió en “juez de jueces”.