Senado tratará el martes pedido de informes al MITIC sobre la campaña “Paraguay Gigante”

La Cámara de Senadores tendrá el martes una agenda marcada por la campaña electoral y, al mismo tiempo, deberá abordar un pedido de información que apunta a conocer cómo se planificó, contrató, ejecutó y financió la campaña oficial denominada “Soy Paraguayo, Soy Gigante”.

La sesión extraordinaria está convocada para las 9:00, según el registro oficial de sesiones del Senado.

El pedido de informes fue presentado el 23 de septiembre por el senador Rafael Filizzola (PDP) y plantea requerir al MITIC información detallada sobre la campaña. El documento solicita datos sobre los productos comunicacionales, montos contratados y pagados, proveedores, agencias y medios involucrados.

¿Por qué el Senado adelantó su sesión al martes?

El pleno decidió adelantar la sesión ordinaria prevista originalmente para el miércoles y realizarla el martes 29 de septiembre, a pocos días de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

La moción fue planteada por el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, quien argumentó que el cambio permitiría a los legisladores tener libertad para acercarse a la jornada electoral y desarrollar sus actividades políticas. La decisión fue aprobada sin objeciones.

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El martes será la única jornada de sesión de la semana y los senadores quedarán liberados posteriormente para sus actividades electorales.

Sin embargo, esa misma proximidad de las municipales genera dudas sobre la asistencia. La Cámara Alta necesita 23 senadores para reunir el quórum y ya existen antecedentes recientes de sesiones extraordinarias que fueron levantadas por falta de la cantidad necesaria de legisladores.

¿Qué información deberá entregar el MITIC?

El proyecto de resolución plantea un pedido amplio de información sobre la campaña comunicacional. Entre otros puntos, los senadores solicitan un listado exhaustivo de los productos creados y difundidos, incluidos spots, cuñas radiales, piezas gráficas, contenidos digitales, merchandising, stands y publicidad en vía pública, además de la pauta en medios impresos, radiales, televisivos y redes sociales.

El requerimiento también exige conocer cuánto dinero fue contratado y cuánto fue efectivamente ejecutado o pagado, además de identificar a cada proveedor, agencia de publicidad o medio de comunicación y su respectivo RUC.

Otro de los puntos centrales del pedido apunta a conocer las fuentes de financiamiento utilizadas.

El proyecto solicita al MITIC un desglose financiero por objeto de gasto y requiere información sobre recursos provenientes del Tesoro Nacional, recursos propios o de gestión, así como fondos socioambientales o convenios especiales vinculados con Itaipú Binacional, el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y Yacyretá.

Además, se solicita un cuadro consolidado que permita conocer el costo total acumulado de la campaña y el monto proyectado que todavía resta ejecutar.

¿También se investigará la pauta en redes sociales?

El pedido pretende conocer los mecanismos de verificación y auditoría utilizados para controlar la ejecución de la campaña.

El MITIC deberá remitir, de aprobarse la resolución, órdenes de trabajo y emisión, certificaciones de servicios y actas de recepción definitiva. También se solicitan reportes de monitoreo de medios y métricas oficiales de plataformas digitales como Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads y X/Twitter, con datos sobre alcance, impresiones y clics.

El proyecto también exige copias de los contratos administrativos, convenios interinstitucionales y transferencias marco utilizados para ejecutar los fondos.

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Otro aspecto que deberá explicar el MITIC son los criterios utilizados para seleccionar a las agencias intermediarias y a los medios beneficiarios de la pauta oficial.

El pedido solicita específicamente que se informen los criterios técnicos y normativos aplicados y que se adjunte la grilla de distribución de la pauta publicitaria.

La información deberá ser remitida en formatos procesables para bases de datos y en PDF para la documentación, con un plazo de 15 días para responder al Senado, conforme al procedimiento establecido en el artículo 192 de la Constitución.