Pedro Alliana niega confrontación con Cartes durante su visita sorpresa con un llamativo maletín en Coronel Oviedo

La presencia de Pedro Alliana en la ciudad de Coronel Oviedo generó expectativa entre dirigentes y referentes locales. Durante la actividad, también llamó la atención un enorme y misterioso maletín que fue bajado y posteriormente ingresado al local del Movimiento de Integración Colorado (MIC), sector liderado por el exdiputado Mario Soto Estigarribia y su hijo, el actual gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR HC).

El movimiento del equipaje generó consultas entre los comunicadores que cubrían la actividad, principalmente ante la posibilidad de que pudiera tratarse de recursos destinados a las actividades políticas. Sin embargo, el presidente de la República en ejercicio, Alliana, negó que el maletín contuviera dinero para las elecciones.

“Apoyo emocional, contención para los amigos”, respondió el vicepresidente, cuando fue consultado sobre el contenido del equipaje. Ante la insistencia del periodista respecto a si ese supuesto apoyo se encontraba dentro de la maleta, volvió a negar que se tratara de recursos económicos.

Niega enfrentamiento con Cartes

La visita también estuvo marcada por las consultas sobre la situación interna del oficialismo colorado, especialmente después de que Horacio Cartes anunciara a Juan Carlos Baruja como precandidato a la Vicepresidencia para acompañar a Alliana.

El anuncio generó reacciones y abrió interrogantes sobre la definición de la futura chapa presidencial. Consultado sobre si esta situación provocó una confrontación con el presidente de la ANR, Alliana fue categórico al negar cualquier enfrentamiento.

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“Ninguna confrontación, ninguna confrontación. Es más, nuestra amistad, nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestro afecto hacia él, hacia los compañeros de equipo sigue inalterable”, manifestó.

Alliana evitó, sin embargo, adelantar si Baruja será finalmente su compañero de fórmula, señalando que la definición política será abordada después de las elecciones municipales.

“Nuestra prioridad es el 4 de octubre. No vamos a desviar la atención, no voy a contestar, no voy a hablar. Después del 4 de octubre nos vamos a sentar a conversar”, expresó.

Ante la insistencia sobre quién será su vicepresidente, volvió a cerrar la posibilidad de adelantar nombres y afirmó: “Vamos a hablar después del 4 de octubre, no hay ningún apuro”.

Reunión con líderes del departamento

La visita de Alliana a Coronel Oviedo se desarrolló en medio de reuniones con referentes políticos y autoridades del departamento. El vicepresidente explicó que su presencia también estaba relacionada con actividades del Plan 1000, proyecto de gestión del Gobierno Nacional y financiado por Itaipú Binacional mediante el cual, según indicó, se encuentran recorriendo diferentes distritos del país.

Durante la jornada mantuvo contacto con autoridades departamentales, parlamentarios y dirigentes colorados. Posteriormente, participó de un almuerzo ofrecido por el gobernador, donde también compartió con candidatos y referentes de la Lista 1.

Alliana mencionó que las actividades del Plan 1000 tienen un carácter de gestión, aunque reconoció que las jornadas de Gobierno suelen concluir con encuentros políticos con candidatos y dirigentes de la ANR.