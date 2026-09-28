Proceso electoral entra en su “cuenta regresiva” y máquinas llegan en barco

En el marco del operativo logístico, con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre, llegaron a la ciudad de Concepción vía terrestre los maletines electorales y las máquinas de votación, donde fueron cargados en embarcaciones para llegar vía fluvial a los departamentos de Presidente Hayes, y Alto Paraguay y a los distritos más alejados de Concepción.

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Los camiones cargados con los maletines electorales partieron una semana antes de “día D” con el objetivo de distribuir en tiempo y forma los materiales, útiles y documentos electorales que serán utilizados en las mesas receptoras de votos en la jornada electoral del domingo próximo.

El despliegue con destino a los demás departamentos del país, se realizará el miércoles 30 de septiembre desde la sede central de la Justicia Electoral a las 08:00.

Capacitación para los actores electores

Desde este lunes hasta el jueves 1 de octubre, se realizará la instrucción a los miembros de mesa, conforme al artículo 182 de la Ley N.º 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

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Por otro lado, el periodo de propaganda electoral fenece a las 23:59 del jueves 1 de octubre de 2026, conforme al artículo 290 de la Ley Nº 7135/23. Así también, el periodo para la difusión de propaganda electoral gratuita.