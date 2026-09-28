Política
28 de septiembre de 2026 a la - 10:13

Proceso electoral entra en su “cuenta regresiva” y máquinas llegan en barco

Hombre con camiseta blanca sostiene caja electoral en puerto, mientras varias personas observan desde un barco.
Un grupo de personas transporta material electoral por un puerto en Alto Paraguay.

El proceso electoral entra en su recta final y desde la madrugada del domingo comenzó la distribución de las máquinas de votación, una semana antes de las elecciones, para asegurar el correcto desarrollo electoral. Las máquinas llegaron por barco a los puertos de Concepción, Presidente Hayes y de Alto Paraguay.

Por ABC Color
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En el marco del operativo logístico, con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre, llegaron a la ciudad de Concepción vía terrestre los maletines electorales y las máquinas de votación, donde fueron cargados en embarcaciones para llegar vía fluvial a los departamentos de Presidente Hayes, y Alto Paraguay y a los distritos más alejados de Concepción.

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Los camiones cargados con los maletines electorales partieron una semana antes de “día D” con el objetivo de distribuir en tiempo y forma los materiales, útiles y documentos electorales que serán utilizados en las mesas receptoras de votos en la jornada electoral del domingo próximo.

El despliegue con destino a los demás departamentos del país, se realizará el miércoles 30 de septiembre desde la sede central de la Justicia Electoral a las 08:00.

Capacitación para los actores electores

Desde este lunes hasta el jueves 1 de octubre, se realizará la instrucción a los miembros de mesa, conforme al artículo 182 de la Ley N.º 834/96 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

Elecciones Municipales

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Por otro lado, el periodo de propaganda electoral fenece a las 23:59 del jueves 1 de octubre de 2026, conforme al artículo 290 de la Ley Nº 7135/23. Así también, el periodo para la difusión de propaganda electoral gratuita.