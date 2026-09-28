Tras la condena a Rivas, el Senado enfrenta su primera prueba sobre los títulos falsos

La sentencia contra Hernán Rivas pone en discusión la responsabilidad de las instituciones que permitieron que el documento cuestionado avanzara por distintos filtros del sistema educativo y político.

En ese contexto, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN), afirma que el Senado debe dar una respuesta que vaya más allá de un caso individual. La legisladora anunció que pedirá el tratamiento de urgencia para la sesión del 7 de octubre de un proyecto que plantea suspender por cinco años la habilitación de nuevas universidades e institutos privados y la creación de las carreras de Derecho y Medicina.

El Senado ya tiene antecedentes de debate sobre el crecimiento de las carreras de Medicina y los mecanismos de habilitación. La propia Cámara Alta ha analizado durante este año reformas vinculadas con la gobernanza de la educación superior y el fortalecimiento de los controles, precisamente a raíz de las denuncias sobre títulos irregulares.

¿Qué proyecto deberá analizar el Senado tras el caso Rivas?

La iniciativa citada plantea una moratoria para la creación de nuevas universidades públicas y privadas, además de suspender la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales y sedes de Derecho y Medicina.

El proyecto fue presentado por Yolanda Paredes y acompañado por Celeste Amarilla (PLRA, Esperanza Martínez (PPC), Rafael Filizzola (PDP), Rubén Velázquez (Yo Creo), Líder Amarilla (PLRA), Éver Villalba (PLRA), Ignacio Iramain (independiente) y Eduardo Nakayama (PLRA).

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Según la exposición de motivos, el objetivo no es cerrar las universidades existentes ni eliminar títulos ya expedidos, sino utilizar el periodo de suspensión para evaluar la oferta académica, fortalecer los mecanismos de control y mejorar los sistemas de acreditación.

La propuesta también contempla la creación de un Registro Público Nacional de Carreras y Egresados, que permitiría consultar información sobre las instituciones, carreras, habilitaciones, acreditaciones y nóminas de egresados.

¿Por qué el caso de Hernán Rivas pone a prueba al Senado?

Para Paredes, el problema no puede reducirse a la condena de una persona. La senadora viene reclamando que se investigue a las instituciones que participaron en la expedición y validación de documentos cuestionados.

En declaraciones difundidas después de conocerse el caso, sostuvo que la comisión parlamentaria que investiga los títulos irregulares, presidida por el cartista Patrick Kemper debe avanzar hacia resultados concretos y no limitarse a acumular pedidos de informes.

También señaló específicamente a la Universidad Sudamericana, institución de la que egresó Rivas, y reclamó determinar quiénes participaron en la producción y validación de la documentación cuestionada.

En ese sentido, Yolanda advirtió: “Esto no puede continuar así. Yo creo que tocamos fondo hasta el punto de que un burro con lápiz haya presidido el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

La senadora incluso planteó retirarse de la comisión que investiga los títulos falsos si no se concentra la investigación en la Universidad Sudamericana.

¿Qué deberán decidir los senadores sobre las nuevas universidades?

La discusión pondrá a los legisladores frente a una cuestión más amplia: si corresponde continuar habilitando nuevas instituciones y carreras mientras existen cuestionamientos sobre los mecanismos de control y acreditación del sistema universitario.

Los datos incluidos en el proyecto señalan que Paraguay cuenta con 58 universidades fundadas por ley: 10 públicas y 48 privadas.

En el caso de Derecho, la iniciativa cita datos de la ANEAES según los cuales, en abril de 2026, había 191 titulaciones autorizadas y 33 acreditadas.

Los proyectistas aclaran que una carrera no acreditada no necesariamente implica que sea de mala calidad, ya que puede ser nueva, estar en proceso de evaluación o atravesar una situación administrativa. Sin embargo, consideran que la diferencia entre carreras autorizadas y acreditadas justifica revisar la oferta antes de seguir ampliándola.

¿Por qué Medicina aparece en el centro del debate?

El proyecto también pone especial atención en Medicina debido a las exigencias que implica la formación de profesionales de la salud.

La exposición de motivos señala que no basta con disponer de aulas para abrir una carrera. Se requieren docentes, laboratorios, bibliotecas, espacios de simulación, investigación, hospitales, campos prácticos y pacientes para garantizar una adecuada formación clínica.

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Según los datos de ANEAES citados en la iniciativa, existen 43 programas de Medicina activos en 25 universidades. De esas instituciones, 22 cuentan con acreditación en el Modelo Nacional y tres también poseen acreditación en el sistema ARCU-SUR.

El propio Senado ya había abordado este año los mecanismos de habilitación y acreditación de Medicina junto con autoridades de la ANEAES y el CONES.

¿La moratoria cerrará universidades o eliminará títulos?

El proyecto establece expresamente que la eventual moratoria no implica el cierre de universidades existentes ni la eliminación de títulos.

Los estudiantes podrán continuar sus carreras y las instituciones actualmente habilitadas podrán seguir desarrollando actividades académicas, investigaciones y procesos de acreditación.

La iniciativa contempla además una excepción para proyectos de creación de universidades que ya hayan ingresado formalmente al Congreso y tengan expediente parlamentario abierto al momento de entrar en vigencia una eventual ley.

¿Qué pasó antes con una propuesta similar?

El Senado ya tuvo una discusión similar. Hace dos años, la Cámara Alta analizó un proyecto que buscaba suspender durante cinco años la creación de nuevas carreras de Medicina. La votación terminó con 18 votos a favor y 17 en contra, pero no alcanzó los 20 votos necesarios de los 39 senadores presentes para aprobar la propuesta.