Código Penal: Diputados aprobarían cambios que elevan penas por denuncias falsas a 6 años

Tras un tramo final de debate parlamentario en el que el Senado introdujo modificaciones, la Cámara de Diputados podría dar el visto bueno final a la ley que endurece las sanciones contra las acusaciones fraudulentas.

El proyectista de la iniciativa, el diputado Yamil Esgaib, ratificó la urgencia de contar con una herramienta legal más severa para “proteger a las familias de las consecuencias negativas de estas denuncias, como la separación de los hijos y el encarcelamiento injusto”.

Durante su exposición, el legislador lamentó que la falta de conciencia social respecto al peso de estos actos derive en dramas humanos profundos, donde “gente que va preso por años de repente y que no le ven a sus hijos”.

En esa línea, puntualizó que el articulado contempla una escala de castigos diferenciada según el impacto de la maniobra: “La pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 6 años” cuando la persona acusada falsamente sufra el encierro, mientras que la base general se fijó en hasta 5 años o multa.

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Ante los cuestionamientos sobre el temor que la ley pudiera generar en víctimas genuinas de violencia a la hora de acudir a la justicia, Esgaib restó peso a dichos argumentos y remarcó que la aplicación correcta dependerá exclusivamente de la rigurosidad institucional.

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El parlamentario exigió un rol más cauteloso a los operadores de justicia al seña­lar que eso va a depender justamente de la buena intención que tenga la justicia, la Fiscalía y los vecinos, parientes y muchísima gente ahí que son testigos, reprochando que actualmente “se va a hacer una denuncia falsa y sin miramientos se va preso el prójimo”.

Finalmente, el diputado aclaró que la propuesta tendría un alcance general y transversal, diseñado para disuadir tanto a falsos denunciantes como a testigos mendaces.

Sentenció que el propósito central de la modificación al Código Penal es poner fin definitivo a los conflictos internos mal encausados: “Familias divididas por culpa de esta situación (...) Yo creo que eso tenemos que acabar con eso de una vez”.