Elecciones Asunción: Esperanza Martínez denuncia que 53 familias fueron trasladadas a una misma casa

Durante su intervención en el Senado, Martínez cuestionó los movimientos de electores registrados en la capital para las elecciones municipales del domingo y sostuvo que su equipo realizó un análisis de los resultados de las últimas tres elecciones para detectar comportamientos que considera fuera de los parámetros habituales.

“Tenemos que 53 familias fueron trasladadas a una misma casa”, afirmó la legisladora.

¿Qué considera Martínez como “mesas anómalas”?

Según explicó la senadora, identificaron más de 500 mesas anómalas en Asunción. Como ejemplo, señaló que en un colegio con 50 mesas, unas 40 registran históricamente una participación de entre 45% y 58%, mientras que otras 10 presentan niveles de participación de entre 70% y 80%.

Martínez sostuvo que ese comportamiento constituye un indicador que debe ser investigado y afirmó que también detectaron movimientos de electores que considera irregulares.

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“Tenemos más de 18 colegios que consideramos críticos, porque allí están los trasladados, allí están las mesas anómalas”, manifestó.

La senadora calificó estos movimientos como parte de una presunta práctica de utilización política del padrón y afirmó que no se trataría simplemente de vecinos que cambiaron de domicilio.

Anuncian investigación después de las elecciones

Martínez adelantó que solicitarán una investigación posterior a las elecciones municipales para determinar qué ocurrió con los traslados y las mesas que identificaron como anómalas.

La denuncia se produce a pocos días de las elecciones municipales, previstas para el domingo 4 de octubre, cuando los electores de los 263 distritos del país elegirán intendentes y miembros de las Juntas Municipales.

La Justicia Electoral tiene habilitada la consulta oficial del padrón para que cada ciudadano pueda verificar su local de votación, mesa y número de orden antes de acudir a votar.

Esperanza Martínez pide a los electores ir a votar

En su intervención, la senadora también hizo un llamado a los ciudadanos a participar de las elecciones municipales y no quedarse en sus casas.

Martínez instó a los electores a mirar las condiciones de sus municipios y tomar una decisión en función de la realidad de sus comunidades. “Es tiempo de votar a conciencia y de votar por sus propias familias, por su propia comunidad”, expresó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía acudir a los locales de votación y participar de la jornada electoral: “Que participen, que participen, que decidan y que su voto ojalá sea respetado”.