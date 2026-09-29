Senadores opositores cuestionan a Camilo Pérez: “Es el mismo equipo que quebró Asunción”

La disputa electoral por la intendencia de Asunción tuvo un fuerte cruce político en el Senado, en el marco de las elecciones municipales del domingo donde legisladores de la oposición cuestionaron la candidatura de Camilo Pérez, de la ANR, y la vincularon con la actual situación de la capital.

Los senadores Celeste Amarilla (PLRA), Eduardo Nakayama (PLRA) y Rafael Filizzola (PDP) coincidieron en llamar a la ciudadanía a participar de las elecciones municipales y centraron sus críticas en la continuidad política que, según señalaron, representa la candidatura colorada.

Celeste Amarilla: “Camilo va a hacer más de lo mismo”

La senadora Celeste Amarilla instó a los ciudadanos a acudir a las urnas y sostuvo que la participación electoral será determinante en las elecciones municipales.

En su intervención, lanzó una dura crítica contra el candidato colorado para la intendencia de Asunción. “Camilo va a hacer más de lo mismo”, afirmó Amarilla.

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La legisladora también sostuvo que, a su criterio, Camilo Pérez podría terminar justificando u ocultando responsabilidades vinculadas con recursos públicos que, según su denuncia política, desaparecieron durante administraciones anteriores.

Amarilla cuestionó además a quienes no participan de las elecciones y sostuvo que la abstención también tiene consecuencias políticas, porque deja en manos de otros la decisión sobre quién administrará los municipios.

Nakayama apunta contra la continuidad del equipo de gestión

El senador Eduardo Nakayama también puso el foco en Asunción y sostuvo que una baja participación electoral puede favorecer a las estructuras políticas con mayor organización.

En ese contexto, cuestionó que el electorado vuelva a respaldar al mismo sector político pese a las denuncias y críticas existentes sobre la administración municipal.

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Nakayama recordó los G. 500.000 millones en denuncias relacionadas con la gestión de Asunción y afirmó que la Contraloría y el interventor Carlos Pereira habían hecho referencia a ese monto.

El legislador también sostuvo que la oposición deberá enfrentar, durante las elecciones, factores como la baja participación y las denuncias sobre supuestos traslados irregulares de electores hacia la capital.

Filizzola: “Es el equipo de lo que quebró Asunción”

Rafael Filizzola cuestionó duramente la candidatura de Camilo Pérez. El senador sostuvo que la última administración elevó al doble la deuda de Asunción en pocos años y cuestionó las condiciones de la ciudad, mencionando problemas como la limpieza, las veredas y el tránsito.

Al referirse específicamente a Camilo Pérez, Filizzola cuestionó su trayectoria de gestión y mencionó denuncias de nepotismo y direccionamiento de contratos.

“Es el equipo de lo que quebró Asunción”, afirmó el senador, al cuestionar qué podría hacer por la capital un candidato que, según su interpretación, forma parte del mismo sector político responsable de la administración anterior.

Filizzola también manifestó su respaldo a la candidatura opositora de Soledad Núñez y a la lista de concejales que acompaña a la alianza.

Bachi Núñez: “La capital seguirá siendo bastión del Partido Colorado”

Desde el oficialismo, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, defendió la candidatura de Camilo Pérez y sostuvo que la ANR mantendrá su predominio electoral en Asunción.

“La capital de la República del Paraguay seguirá siendo bastión del Partido Colorado”, afirmó Núñez al referirse a las próximas elecciones municipales.

El senador colorado sostuvo además que Camilo Pérez podría convertirse en “el mejor intendente que ha tenido o va a tener Asunción”, en una defensa directa de la candidatura de la ANR.