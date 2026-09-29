Hugo Javier: su evolución y cuándo podría salir de terapia intensiva

En conversación con ABC Cardinal este martes, el doctor Miguel Ferreira, director del Hospital Nacional de Itauguá, dio una actualización sobre el estado de salud del exgobernador del departamento Central Hugo Javier González, quien permanece internado en una unidad de terapia intensiva en ese centro asistencial luego de haber sufrido un aparente accidente cerebrovascular el pasado 6 de septiembre.

González, ex presentador televisivo devenido en político, fue hallado inconsciente ese día en su celda en la penitenciaría en la que guardaba reclusión en cumplimiento de una condena de 13 años de prisión que le fue dictada luego de que fuera hallado culpable de lesión de confianza a inicios de 2025 por el desvío de fondos públicos durante su administración de la Gobernación de Central.

El Ministerio Público abrió una investigación para determinar si los golpes que fueron detectados en el exgobernador fueron producto accidental de una caída o de una agresión.

Evoluciona “favorablemente”

El doctor Ferreira afirmó que González sigue evolucionando “favorablemente”, que no registra ninguna infección o parámetros de salud anormales.

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Agregó que el expolítico ha recuperado la capacidad de moverse y alimentarse por sí mismo, además de mantener conversaciones cortas.

Sin embargo, enfatizó que el paciente aún no está en condiciones de hacer ningún tipo de declaración judicial a los investigadores que trabajan en determinar lo ocurrido el día de su caída en prisión.

Podría salir pronto de cuidados intensivos

El doctor Ferreira dijo que González podría estar listo para salir de terapia intensiva la próxima semana. En ese momento se determinará si es preferible que el paciente continúe su rehabilitación neurológica en el hospital o si puede regresar a su casa.

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“En el mejor de los casos debe ir a su casa para seguir con la rehabilitación neurológica”, dijo.