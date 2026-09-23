Hugo Javier, con amnesia temporal y delirio, según médicos del HNI

El exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR-HC), continúa internado en terapia intensiva del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), aunque presenta una recuperación progresiva, informaron los médicos tratantes. Sin embargo, atraviesa un cuadro de amnesia, delirio y desorientación temporal, considerado frecuente en pacientes críticos que estuvieron traumatizados, sedados y con infecciones del sistema nervioso.

El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Richard Escobar, explicó que el paciente se encuentra estable y sin signos de infección activa. Además, presenta buen control de la glucemia y una evolución progresiva desde el punto de vista neurológico.

“Actualmente lo que predomina es un cuadro de recuperación. Estamos en esta etapa de retorno a la conciencia y de rehabilitación, y dentro de esta etapa se encuentra desarrollando un síndrome de amnesia, y delirio, y desorientación tiempo-espacio propio de pacientes que pasaron por un traumatismo, infección producto de la meningitis y la inducción a medicamentos”, explicó Escobar.

También mencionó que el prolongado periodo de internación y el aislamiento propio de una habitación de terapia intensiva pueden contribuir al desarrollo de estados confusionales. Señaló, que el paciente lleva aproximadamente tres semanas de internación.

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El médico explicó que el delirio en pacientes críticos generalmente presenta una evolución favorable con el paso de los días. Sin embargo, señaló que existe un pequeño porcentaje de casos en los que las alteraciones pueden persistir.

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Según Escobar, el periodo en el que puede observarse una mejoría puede extenderse hasta unos 90 días. Después de ese tiempo, la evolución puede desacelerarse y establecerse un estado relacionado con las lesiones sufridas.

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“Actualmente puede reconocer a algunas personas y responder órdenes y preguntas simples, pero todavía presenta dificultades para elaborar ideas complejas”, detalló el médico.

El proceso de recuperación está acompañado por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas de distintas áreas. Participan profesionales de cirugía, neurología, psiquiatría, fisioterapia, kinesiología, nutrición e infectología, entre otros.

Estado de salud se informa a la justicia

Por su parte, el director médico del Hospital Nacional, José Espínola Orrego, indicó que la evolución de Hugo Javier es informada de manera permanente a las instituciones que intervienen en el caso.

“Todo está siendo reportado al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia en forma permanente. Los informes son por escrito a diario y se mantiene una comunicación casi permanente con las autoridades correspondientes”, señaló Espínola.

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El director médico también explicó que el paciente recibió visitas y evaluaciones de representantes del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia, tanto durante el periodo en que permaneció sedado como después del retiro de la sedación y de la asistencia respiratoria.

Respecto a una eventual declaración del exgobernador, Espínola señaló que actualmente su condición neurológica no permite que pueda brindar un testimonio coherente, debido principalmente a que permanece desorientado durante buena parte del día.

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“Su estado neurológico todavía no es el ideal como para brindar una declaración coherente, ya que principalmente en una mayor parte del día se mantiene desorientado”, manifestó el director médico.