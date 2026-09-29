Miguel Prieto: Presentan documentales en caso “Tía Chela”

El fiscal Silvio Corbeta presentó las facturas vinculadas a las empresas que, según la acusación del Ministerio Público, debían abastecer los alimentos destinados a los kits distribuidos durante la pandemia.

El exintendente Miguel Prieto (Yo Creo) afronta el juicio en el marco de la causa por la supuesta compra ficticia de kits de alimentos que habría ocasionado un supuesto perjuicio de G. 2.130 millones a la Comuna esteña.

El agente fiscal puso énfasis en las facturas emitidas por las empresas que aparecen como proveedoras dentro de la cadena de abastecimiento de los alimentos.

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La documentación presentada en juicio por el fiscal Corbeta corresponde a las empresas encargadas de proveer los productos que debían conformar los 25.000 kits de alimentos contratados por la comuna esteña durante la pandemia.

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La fiscalía sostiene que existen documentos que consignan compras realizadas en fechas posteriores a aquellas en las que los alimentos supuestamente ya habían sido recibidos por la administración Prieto.

Las supuestas diferencias temporales forman parte de la hipótesis fiscal respecto a que la documentación habría sido utilizada para respaldar operaciones presuntamente irregulares.

El Ministerio Público sostiene que la administración de Miguel Prieto habría permitido concretar la adjudicación de la provisión de alimentos a Tía Chela SRL, mediante un procedimiento de contratación por la vía de la excepción.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres, está a cargo de la causa de Miguel Prieto y los otros diez procesados.

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Los demás acusados son: Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada y José Cáceres Galeano.

La lista de procesados sigue con Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanesa Florentín Báez.

La siguiente fecha fijada por el Tribunal para dar seguimiento al juicio es el próximo 5 de octubre, de 08:00 a 13.00.