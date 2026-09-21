Juicio de Miguel Prieto: Defensas cuestionan a fiscal por su falta de objetividad

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto (Yo Creo) afronta el juicio en el marco de la causa por la supuesta compra ficticia de kits de alimentos que habría ocasionado un supuesto perjuicio de G. 2.130 millones.

En el marco de los alegatos de las defensas, cuando el abogado Andrés Álvarez estaba en uso de palabra en el juicio oral, fue interrumpido por el fiscal Silvio Corbeta y hubo un fuerte cruce entre las partes.

Lea más: Juicio a Miguel Prieto: Fiscalía “montó una mentira” en caso Tía Chela, según defensas

El defensor de la acusada Maggi Fariña pidió al Tribunal de Sentencia se le indique al agente del Ministerio Público que respetara a los quienes estaban en uso de palabra, pues tuvo un comportamiento similar durante los alegatos de otros abogados.

Álvarez acusó a Corbeta de utilizar la interrupción como una estrategia para desviar la atención y agregó que cuando debía hablar, se pasó leyendo y no alegando.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es estrategia. Yo lo escuché cuando vino a leer. Ya lo hizo con la defensa uno, es una estrategia. Viene a patotearnos y no alega nada,” dijo el abogado.

Álvarez adelantó que, tras el término del juicio denunciará a Corbeta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por persecución de inocentes. En este punto, fue reprendido por los miembros del Tribunal al considerar que fue utilizado como una amenaza.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos es presidido por la jueza Ana Rodríguez Brozón e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres.

Defensas cuestionaron al fiscal

Cinco abogados defensores presentaron en la jornada sus alegatos iniciales y todos argumentaron que el Ministerio Público realizó una investigación con cero objetividad, de gabinete, incompleta y a las apuradas.

Lea más: Fiscalía ratifica que Miguel Prieto desvió G. 2.130 millones en caso Tía Chela

Agregaron que se eligieron las pruebas que les convenían para tratar de sustentar una acusación totalmente sesgada y dejaron de lado aquellas que desbarataban su teoría inicial.

El abogado Carlos Daniel Alarcón, quien representa a la acusada Emilia Vanessa Florentín Páez, indicó además que se incluyó a un menor de seis años en la investigación y se buscó mancillar el buen nombre de una mujer para sustentar una acusación sin fundamentos.

“Objetivada cero, fundamentación de la acusación cero. El Ministerio Público incluso incluyó a un niño de seis años en la investigación. No se le tomó declaración porque recién estaba aprendiendo a sumar”, dijo de manera jocosa el abogado.

Indicó además que el Ministerio Público hace una persecución penal selectiva y una acusación fiscal absolutamente desprolija.

Junto a Miguel Prieto están también enjuiciados: Nelson Segovia y Félix Cáceres, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez; todos por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.

Dejar de lado su vida privada

La acusada Emilia Vanessa Florentín Páez, quien en el pasado fue novia del Miguel Prieto, solicitó al Tribunal que su vida privada y sentimental no sea más utilizada como argumento por el Ministerio Público.

“Solicito se abstenga de introducir referencias a mi vida sentimental, privada e íntima mía, de mi familia y particularmente mi hijo salvo que sea de estricta pertinencia a los hechos juzgados”, dijo la mujer.

Tras la presentación de los alegatos iniciales, se prosiguió con la presentación de documentales. La siguiente jornada de juicio quedó fijado para el martes 29 de setiembre a las 11:00.