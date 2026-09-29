¿Se resolvió la crisis en Honor Colorado? Lo que dice el senador Ovelar

Durante este septiembre se desató una crisis en Honor Colorado tras un aparente desacuerdo público entre el líder del movimiento, Horacio Cartes, y el vicepresidente Pedro Alliana, por la conformación de la chapa presidencial para las elecciones de 2028. Cartes había anunciado que Juan Carlos Baruja sería el candidato a la vicepresidencia, mientras que Alliana salió al paso y sostuvo que su compañero sería anunciado por él mismo.

Tras varias reuniones y discusiones al respecto, hoy el senador Silvio “Beto” Ovelar mencionó que tras un encuentro entre Cartes y Alliana ahora se diseñó “un nuevo itinerario posterior a las elecciones” del 4 de octubre próximo.

“Claro que genera una gran tranquilidad porque las discrepancias internas generan incertidumbre y en un clima de incertidumbre y de perplejidad, ir a un compromiso tan importante como son las elecciones municipales generaban lógicamente todo tipo de inconvenientes”, precisó.

Asimismo, mencionó que hay un “razonable optimismo” y sobre las elecciones en sí sostuvo “la madre de las batallas se va a dar en Asunción”, por lo que una victoria del Partido Colorado “va a ser muy, pero muy importante, ya de cara al 2028″.

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¿Crisis en HC subsanada?

Al ser consultado específicamente si la crisis en Honor Colorado ya fue subsanada, Ovelar argumentó que él ve “un ambiente de armonía en este momento”. En lo que refiere al método de cómo sería designado el candidato de Alliana, no descartó que sea mediante una encuesta, aunque se barajen otras alternativas.

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Sobre las reuniones entre Alliana y Cartes alegó que no puede brindar mayores detalles e incluso sería “irresponsable” de su parte hacerlo, ya que no participó de ninguna de ellas.

“Hablé con el vicepresidente y él me dijo que estaba muy optimista; esto no se resolvería posterior al 4 de octubre, que él se tomaría su tiempo, que viajaría, estamos hablando del mes de noviembre. A criterio suyo, es “muy razonable” la situación, ya que “quien va a llevar todo el peso de la campaña” es el candidato en sí.

“No me sorprende la actitud de don Horacio Cartes; muchos creen que don Horacio es un tirano que decide todo y ya nada se discute. No, yo soy parte del Comando, tuve la posibilidad de debatir y discrepar con el líder del movimiento en más de una oportunidad”, defendió.

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