Alliana y Cartes se reunieron para limar asperezas y declaran “amor por el partido”

El propio presidente en ejercicio, Pedro Alliana, compartió en su cuenta en X las fotos de la reunión “fraterna” con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, tras la cual no hizo referencia al tema espinoso de su dupla para la chapa presidencial.

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“Hoy compartimos fraternalmente nuestro amor por el Partido Colorado, priorizando, sobre cualquier diferencia, las necesidades de salud, remedios, vivienda y educación”, señaló Alliana.

También hizo una breve referencia al tema electoral, pero centrándose en las próximas elecciones municipales, no así en el tema conflictivo de su dupla.

“Avanzamos hacia la conquista del 4 de octubre y luego hacia la gran victoria del 2028″, acotó Alliana en su breve comunicado.

Según altas fuentes, la reunión se realizó en la residencia de José Ortiz, que además de hombre de confianza de Cartes, está activamente operando en la campaña electoral del Partido Colorado en Ciudad del Este.

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Los rostros de ambos protagonistas se veían más relajados, en particular el de Alliana, muy distinto al que tenía tras la primera reunión del pasado miércoles 16 de septiembre en la residencia de Cartes, en la que Alliana salió a decir que no aceptaría “imposiciones” respecto a su dupla para el 2028 por Honor Colorado y se quejó de las “mordidas” entre cartistas.

Esto, tras una escalada de tensiones en el oficialismo, que terminó de detonar tras las declaraciones del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien en la Junta de Gobierno, dijo estar cansado de los rodeos e impuso como dupla de Alliana al actual ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.

De forma sorpresiva, Alliana se mantuvo en su posición inicial de anunciar su dupla recién tras las elecciones del 4 de octubre, e incluso dijo que, si no les gustaba esa decisión, él podría decidir tomar su camino.

La aparente “reconciliación” entre Cartes y Alliana se da justo cuando el presidente de la República, Santiago Peña, se encuentra de viaje por Estados Unidos de América -previa escala por Venezuela-, lo cual no es un dato menor ya que en torno a él también se centró parte del “conflicto”.

Esto, ya que la tensión no se generó de manera espontánea, sino tras una serie de “acercamientos” y rumores sobre el surgimiento del “peñismo”, algo que fue azuzado principalmente por el grupo de 15 gobernadores cartistas, encabezados por el presidente del Consejo de Gobernadores y uno de los interesados en ser dupla de Alliana, César “Cesarito” Sosa.

Los gobernadores, en alianza coyuntural con los diputados cartistas -que promueven la postulación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) para acompañar a Alliana-, acordaron unificar una sola propuesta y sobre todo los une el rechazo a la figura de Baruja.

Por su parte, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Baruja, mantiene el respaldo principalmente de Cartes y del bloque de senadores de Honor Colorado.