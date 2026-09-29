Senado aprueba pedido de informes al MITIC sobre la campaña “Paraguay Gigante”

La Cámara de Senadores aprobó el pedido de informes presentado por el senador Rafael Filizzola (PDP) para que el MITIC entregue información detallada sobre la campaña comunicacional “Soy Paraguayo, Soy Gigante”.

El tratamiento se produjo durante la sesión extraordinaria convocada para este martes, luego de que el pleno decidiera adelantar la sesión ordinaria prevista inicialmente para el miércoles, con el argumento de liberar a los legisladores para sus actividades políticas antes de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

La sesión extraordinaria comenzó a las 9:00 y tuvo entre sus puntos el requerimiento de información sobre la campaña oficial.

¿Qué quiere saber el Senado sobre “Paraguay Gigante”?

El pedido de informes aprobado apunta a conocer el proceso completo de planificación, contratación y ejecución de la campaña.

Entre otros datos, el MITIC deberá informar cuáles fueron los productos comunicacionales creados y difundidos, incluyendo spots, cuñas radiales, piezas gráficas, contenidos digitales, merchandising, stands y publicidad en vía pública.

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También deberá detallar la pauta contratada en medios impresos, radiales, televisivos y plataformas digitales.

El requerimiento solicita además identificar a los proveedores, agencias de publicidad y medios de comunicación involucrados, incluyendo sus respectivos RUC.

¿Cuánto costó la campaña “Paraguay Gigante”?

Uno de los principales puntos del pedido aprobado por el Senado es conocer los montos contratados, ejecutados y efectivamente pagados por la campaña.

El MITIC deberá presentar un desglose financiero por objeto de gasto y especificar las fuentes de financiamiento utilizadas.

El pedido de informes requiere detalles de los recursos provenientes del Tesoro Nacional, recursos propios o de gestión, además de fondos socioambientales o convenios especiales relacionados con Itaipú Binacional, el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y Yacyretá.

Los senadores también solicitaron un cuadro consolidado que permita establecer el costo total acumulado de “Paraguay Gigante” y cuánto dinero queda todavía pendiente de ejecución.

¿Qué deberá informar el MITIC sobre la pauta digital?

El pedido de informes también pone el foco en la publicidad realizada a través de plataformas digitales. El Ministerio deberá proporcionar, entre otros documentos, reportes de monitoreo de medios y métricas oficiales correspondientes a Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads y X/Twitter.

La información deberá incluir datos sobre alcance, impresiones y clics, de manera que pueda conocerse el resultado de la pauta digital contratada. También se solicitan órdenes de trabajo y emisión, certificaciones de servicios y actas de recepción definitiva.

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Otro de los puntos incluidos en el requerimiento es conocer los criterios utilizados para seleccionar a las agencias intermediarias y los medios beneficiarios de la pauta oficial.

El Senado pide que el MITIC informe los criterios técnicos y normativos aplicados y remita la grilla de distribución de la publicidad.

Además, deberán entregarse copias de los contratos administrativos, convenios interinstitucionales y transferencias marco utilizados para la ejecución de los recursos.