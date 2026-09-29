Tras caso de Rivas, proponen no abrir nuevas universidades y mejorar calidad académica

En entrevista con ABC Color, el senador Eduardo Nakayama advirtió sobre la grave crisis de credibilidad y calidad que enfrenta la educación superior en Paraguay. El debate cobró fuerza tras la condena a 8 años de prisión del exsenador Hernán Rivas por presentar un título falso.

“La educación superior está en crisis en nuestro país. La semana pasada hemos tenido este fallo que demostró justamente que Hernán Rivas nunca cursó la Facultad de Derecho y, sin embargo, obtuvo un título universitario que lo inscribió incluso en el Ministerio de Educación, en la Corte Suprema de Justicia, y llegó nada menos que a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, aseveró.

El parlamentario aseguró que esta situación se dio debido al “festival de universidades de garaje” que existe y sostiene que es necesario congelar temporalmente la creación de nuevas universidades, concentrar los esfuerzos en controlar y mejorar las que ya existen.

Crisis de credibilidad y la proliferación de instituciones

En este sentido, aseguró que el principal reclamo es la multiplicación de instituciones de muy baja calidad, conocidas popularmente como “universidades de garaje”, que emiten títulos sin exigir el cursado ni el nivel académico mínimo. Las consecuencias de esta falta de control son serias: personas con títulos dudosos o no acreditados han llegado a ocupar cargos de máxima relevancia en el sistema de justicia.

Lea más: Nakayama pide a la oposición no confiarse por discusión interna de Honor Colorado

“Yo me concentraría en que las que están habilitadas hoy mejoren su calidad, me eleven el nivel y posteriormente en dos o cinco años hablemos nuevamente de la creación de nuevas universidades”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La idea principal es hacer una pausa de dos a cinco años en la habilitación de nuevas instituciones. Durante este periodo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los organismos reguladores se enfocarán en exigir que las universidades públicas y privadas en funcionamiento cumplan con estándares internacionales de rigor y calidad.

Control de calidad y sobreoferta de egresados

En otra línea, Nakayama aseguró que otro de los puntos críticos sería la falta de control de calidad frente a la sobreoferta de profesionales en el mercado laboral. Cada año egresan miles de jóvenes que no consiguen empleo porque la demanda real es mucho menor a la cantidad de graduados.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/09/29/tras-el-paso-de-hernan-rivas-por-el-jem-que-caminos-pueden-seguir-los-afectados-por-las-decisiones/

El objetivo final de esta reforma sería limpiar la imagen internacional de Paraguay, sostuvo.

“Nosotros deberíamos buscar tener un nivel importante para que en el futuro Paraguay se pueda posicionar como un destino académico importante y que vengan... Que es lo que en algún momento se planteó, que Paraguay sea un destino para que estudiantes de Brasil, de Argentina, de Chile puedan venir a hacer incluso cursos de posgrado” , concluyó.