ANR anuncia TREP paralelo y rechaza reglamento al voto asistido/inducido

La presentación del órgano de control de votos de la ANR se realizó esta tarde en la sede de la Junta de Gobierno en una conferencia de prensa encabezada por los apoderados Eduardo González, Magnolia Mendoza y Wildo Almirón.

González señaló que la ANR cuenta con 263 candidatos a intendentes y 2.832 candidatos a concejales titulares, y se jactó de que la agrupación presidida por Horacio Cartes distribuyó G. 30.000 millones para los gastos del “día D”. Dijo que este dinero se logró mediante un préstamo por G. 25.000 millones y otros G. 5.000 millones de fondos propios.

Señaló que en total cuentan con 64.654 agentes electorales desplegados en los 17 departamentos del país más capital, abarcando los 263 distritos.

A su turno, Almirón señaló que el comando de vigilancia está integrado por cinco coordinadores y más de 25 operadores que tienen a su cargo los más de 1.187 locales de votación.

“La idea o el objetivo de este comando de vigilancia es establecer contacto con cada uno de nuestros apoderados distritales y de locales de votación a fin de hacer un seguimiento a toda la etapa preelectoral, llegada de útiles, llegada de las máquinas de votación electrónica, los útiles electorales”, indicó Almirón.

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Dijo que el sábado previo al domingo 4 de octubre también harán un monitoreo y vigilancia sobre la instalación de mesas y dar asistencia jurídica y política a sus agentes electorales en estos comicios que inician a las 7:00 de la mañana y se cierran a las 17:00.

También señaló que en cada mesa en la República estará sentado un representante del Partido Colorado y dos representantes de la oposición. “Después que no nos vengan con la excusa desgastada de que no tuvieron participación en la mesa y por eso los resultados no les fueron favorables”, espetó.

¿Cómo funcionará el TREP paralelo que implementará la ANR?

A su turno, Magnolia Mendoza dijo que al final de la jornada de votación se va a realizar un “TREP paralelo” desde la ANR para poder acopiar los resultados de cada local de votación, escaneando el código QR de los certificados de resultado, lo cual nos va a permitir poder tener un número o un conteo de cuántas intendencias ha ganado el Partido Colorado y cuánta cantidad de miembros del Junta Municipal.

¿Por qué el Partido Colorado rechaza los controles al voto asistido?

González también dijo que la ANR se pronunciaba en contra y que no iba a acatar la reglamentación de control y regulación al “voto asistido”, en el que, según la oposición, los colorados hacen el “voto inducido”.

Tanto el TSJE como la Fiscalía reglamentaron que los electores que pidan asistencia deben cumplir requisitos de discapacidad y que la persona que asista debe ser registrada en las actas oficiales entre otros puntos.

“Acompañamos todo lo que tiene que ver con el secreto en el voto. No así el amedrentamiento que se está tratando de realizar por parte de la Justicia Electoral, como también con el Ministerio Público, al tema del famoso voto asistido”, dijo.

“No estamos de acuerdo con ningún tipo de amedrentamiento, ni tampoco ningún tipo de modificación a la ley electoral que no sea por la vía justamente de una norma general, estricta y previa, que salga del Congreso Nacional”, sentenció.

Aclaró que solo se limitarán al cumplimiento de la ley, por lo cual usarán lo que dicen sus manuales.

“Acompañamos el secreto del voto y estamos de acuerdo con ello, pero no al amedrentamiento que se quiere realizar”, finalizó.