Elecciones municipales: ¿Quién puede recibir ayuda y qué está prohibido?

De cara a los comicios municipales previstos para el próximo domingo 4 de octubre, Hugo Cazal, coordinador general de Regionales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), brindó detalles sobre el operativo electoral y algunas de las principales disposiciones que deberán tener en cuenta los votantes durante la jornada.

En este sentido, dio a conocer que este domingo se inició con el despliegue de los maletines electorales y máquinas de votación, con materiales destinados inicialmente al departamento de Alto Paraguay y a los distritos de Itacuá, en Concepción, y Puerto Pinasco, en Presidente Hayes. Los equipos son trasladados bajo resguardo policial hasta el puerto de Concepción, desde donde continúan su recorrido por vía fluvial.

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El operativo continuará el miércoles 30 de septiembre con el despliegue hacia los demás departamentos y distritos. En tanto, los materiales destinados al departamento Central serán trasladados el viernes 2 de octubre, mientras que el sábado 3 se completará la distribución hacia los locales de votación de Capital. En total, serán distribuidos 14.711 maletines y la misma cantidad de máquinas de votación.

Voto asistido y secreto del sufragio

En cuanto a las disposiciones para la jornada electoral, Cazal explicó quiénes pueden recurrir al voto asistido. Según señaló, este mecanismo está contemplado para las personas con discapacidad en ambos miembros superiores y para aquellas con discapacidad visual.

“El voto asistido no debe convertirse en un voto inducido”, remarcó Cazal, al señalar que la persona que acompañe al elector debe ser de su confianza y no puede sugerir, orientar ni influir sobre el sentido de su voto.

Adultos mayores podrán practicar con la máquina

En el caso de los adultos mayores que tengan dificultades para utilizar la máquina de votación, Cazal aclaró que esto no significa que automáticamente puedan acceder al voto asistido. Como alternativa, podrán recurrir a los elementos disponibles en las mesas de ayuda y practicar previamente con una máquina de capacitación.

Asimismo, aseguró que los 1.187 locales de votación habilitados para estos comicios contarán con una máquina destinada a capacitación y práctica, de manera que los electores puedan familiarizarse con el sistema antes de acudir a su mesa. Además, las mesas de ayuda dispondrán de materiales de accesibilidad para facilitar el proceso electoral.

“Ellos pueden utilizar esos elementos, o practicar también con la máquina hasta que sepan utilizarla y luego acercarse hasta la mesa receptora de votos”, explicó Cazal.

Veda de alcohol desde las 19:00 del sábado

En otra línea, Cazal recordó que la venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde 12 horas antes del inicio de los comicios, por lo que los comercios deberán dejar de vender estos productos desde las 19:00 del sábado 3 de octubre. La prohibición está contemplada en el Código Electoral.

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Además, recordó que durante la jornada electoral están prohibidas las aglomeraciones de personas que puedan ejercer presión sobre los electores en un radio de 200 metros de los locales de votación, así como los espectáculos públicos hasta dos horas después del cierre de los comicios.