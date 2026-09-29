Nueva “raboneada”: Diputados quedan sin quórum y dejan sin tratar los 16 puntos del orden del día

Dos nuevas raboneadas se suman al “récord” de la Cámara de Diputados, luego de que a primera hora no juntaran siquiera los 41 diputados mínimos presentes para la sesión ordinaria convocada para las 9:00 (con media hora de tolerancia) y la extraordinaria posterior quedase sin quórum poco después de las 12:00 y sin tratar ni un punto previsto.

Solo en lo que va desde el 3 de marzo de este año, de las 47 sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas, solo en 8 sesiones llegaron a agotar el orden del día. Es decir, rabonearon en 39 de estas sesiones, según los registros oficiales del Sistema de Información Legislativa (SILpy). Lo que hace que tengan un porcentaje de irresponsabilidad de casi el 83%.

El “megapuentazo” estaba prácticamente cantado, atendiendo sobre todo a la cercanía de las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre, y finalmente se consumó, por una mayoría que priorizó el tema electoral antes que su obligación de legislar.

En esta ocasión figuraban en el orden del día 16 puntos, de los cuales ni siquiera uno se empezó a tratar. Ya la semana pasada, la irresponsabilidad de una mayoría hizo que tenga sanción automática un proyecto, en su versión más polémica, de prohibición de uso de celulares en las escuelas y colegios, que incluía también a docentes.

“Estamos a cuatro, cinco días de las elecciones y seguramente que muchos colegas se quedaron por sus departamentos para afinar detalles para el 4 de octubre. No quiero excusar absolutamente a nadie, por eso te digo que las responsabilidades son de cada uno”, alegó el vicelíder de bancada de Honor Colorado, Alejandro Aguilera al retirarse de la frustrada sesión.

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Mientras esta situación se repite semana tras semana por irresponsabilidad de unos pocos, la mesa directiva y los líderes de bancada se pasan haciendo “amenazas” con sanciones que ni ellos mismos se creen.

Mañana en Mesa Directiva presentarían modificaciones al reglamento interno

De hecho, supuestamente mañana, en reunión de la mesa directiva se debe presentar el proyecto de modificación el reglamento de la Cámara de Diputados para endurecer los requisitos de justificación de ausencias y con ellos, poder aplicar efectivamente las sanciones a los raboneros consuetudinarios, que consisten en el descuento de sus dietas.

Aguilera, como vicelíder de la bancada mayoritaria, fue tibio en plantear aplicar estas sanciones, apelando supuestamente al espíritu de responsabilidad de sus colegas, algo que a estas alturas claramente no existe.

“Ojalá que no tengamos que llegar a eso (descuentos de la dieta). Apelamos a la responsabilidad también de los colegas. Sesionamos una vez a la semana en forma ordinaria y bueno, la ciudadanía también espera que nosotros hagamos nuestro trabajo”, se limitó a decir Aguilera.

La modificación que se presentaría mañana sería la de establecer requisitos similares a los de cualquier trabajador del sector privado para justificar las ausencias, es decir, que tengan un motivo médico u otro fundado, ya que ahora basta con que comuniquen -ni siquiera que justifiquen- la ausencia incluso con posterioridad.

Esta laxitud del reglamento vigente hace que nunca se les pueda tocar al bolsillo, ya que se señala que para los descuentos a las dietas, se deben registrar 3 ausencias injustificadas consecutivas o 5 alternadas.