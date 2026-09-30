Iramain: “Si todo termina con ocho años, no habremos desarmado la maquinaria detrás del caso Rivas”

Durante su intervención en la sala de sesiones del Senado, Ignacio Iramain, puso el foco en la dimensión institucional del caso y en la necesidad de identificar a quienes intervinieron en la cadena de controles que permitió el avance del exsenador Hernán Rivas, condenado a 8 años de cárcel por uso de título falso.

El legislador recordó que el Tribunal de Sentencia no habló solamente de un título falso, sino también de un “daño institucional incalculable”.

“Rivas no utilizó un documento para colgarlo en la pared de su casa, lo utilizó para llegar al Jurado de Enjuiciamiento”, afirmó Iramain.

Iramain cuestiona cómo Rivas pudo atravesar todos los controles

El senador planteó que el caso obliga a revisar qué ocurrió en las diferentes instituciones que intervinieron en el proceso. Mencionó posibles fallas en los controles universitarios, administrativos, del Congreso, del propio JEM y de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente otorgó a Rivas una matrícula profesional. “¿Cuántos incompetentes tuvieron que coincidir?”, cuestionó.

Iramain aclaró que no está afirmando que haya existido complicidad penal, porque, según señaló, para sostener una acusación de esa naturaleza se necesitan pruebas, nombres y responsabilidades individuales. Sin embargo, sostuvo que después de la sentencia ya corresponde investigar una eventual protección política e institucional.

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“Después de esta sentencia investigar una eventual protección política e institucional ya no constituye una extravagancia, constituye una obligación democrática”, afirmó.

Senador espera que la causa no termine con la condena

Para Iramain, la condena debe dar paso a una revisión de toda la cadena que permitió que Rivas llegara a ocupar espacios de poder. “Hay que saber quién produjo los documentos, quién los certificó, quién los registró, quién los verificó, quién conocía las irregularidades y quién sabiéndolas decidió callar”, sostuvo.

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El senador insistió en que limitar las consecuencias del caso a la condena del exlegislador dejaría sin respuesta las preguntas sobre el funcionamiento de las instituciones. “Porque si todo termina con ocho años, habremos condenado al último eslabón, pero no desarmado la maquinaria que está detrás de todo esto”, afirmó.

Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso. La sentencia puede ser recurrida, por lo que Iramain también remarcó durante su intervención que debe respetarse el debido proceso.

Las instituciones deben explicar cómo llegó Rivas al JEM

El legislador sostuvo que el principal interrogante ahora es cómo una persona cuestionada por la autenticidad de sus credenciales pudo atravesar sucesivos controles institucionales y terminar ejerciendo funciones dentro del JEM. “Hoy la Justicia condenó a un individuo. Ahora las instituciones tienen que explicar cómo ese individuo atravesó las puertas de todas esas instituciones durante tantos años”, manifestó.

Durante su alocusión, Iramain también mencionó a quienes habían cuestionado públicamente el caso antes de que llegara a juicio.

Recordó a la exsenadora Kattya González (independiente), quien denunció las irregularidades relacionadas con el título de Rivas y posteriormente perdió su banca. González sostuvo tras la condena que la sentencia no repara todo el daño causado al sistema republicano y planteó que el fallo podría servir como punto de partida para desmantelar un esquema más amplio.

También mencionó al diputado Raúl Benítez (independiente) y las denuncias que, según relató ante el tribunal, estuvieron acompañadas de presiones y advertencias.

“Ya no alcanza con decir nos equivocamos”

El senador cerró su intervención con un planteamiento dirigido a las instituciones que permitieron el avance de Rivas. “Después de esta sentencia de ocho años ya no alcanza con decir ‘nos equivocamos’. Ahora tienen que decirnos la verdad”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la condena debe ser entendida como un punto de partida para revisar responsabilidades y mecanismos de control. “Si una República castiga al que pregunta, amenaza al que investiga y protege al que tiene poder, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en un sistema”, afirmó.