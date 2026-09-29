Título falso: ¿Hernán Rivas podría no pisar ni un día la cárcel?

Luego de que un Tribunal de Sentencia condenara a ocho años de pena privativa de libertad al exlegislador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Hernán Rivas por los hechos derivados de su título falso de abogado, las repercusiones políticas e institucionales no se hicieron esperar.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) analizó los alcances del fallo y advirtió que el caso no se agota con la figura de Rivas, señalando la existencia de posibles cómplices en las irregularidades detectadas.

El juicio oral derivó en una sanción penal impulsada tras la acusación del Ministerio Público, entidad que inicialmente solicitó una pena de 12 años de cárcel calificando la conducta como especialmente grave.

El Tribunal de Sentencia —integrado por los jueces Juan Carlos Zárate Pastor, Yolanda Portillo y presidido por María Fernanda García de Zúñiga— remarcó que los actos cometidos por Rivas trascendieron la esfera privada y provocaron un serio perjuicio a la ciudadanía.

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“No pudo haberlas hecho solo”

Al evaluar los elementos presentados durante el proceso, la legisladora enfatizó la necesidad de profundizar la investigación sobre la red de apoyos que habrían permitido las anomalías atribuidas a Rivas.

Al respecto, la parlamentaria sostuvo: “Y acá no tenemos que solo apuntar a Rivas, hay que ver quiénes más estuvieron involucrados, por ejemplo, en que se siga firmando cuando él ya no era miembro. Esas son cuestiones gravísimas que están surgiendo, que lógicamente no pudo haberlas hecho solo”.

Asimismo, sobre la continuidad del proceso penal y las eventuales acciones ante la máxima instancia judicial, señaló: “Esperemos que el resultado siga siendo el mismo. Ustedes saben que pueden haber cambios a lo largo de un proceso, incluso, puede dejarse sin efecto de acuerdo a las las estrategias que plantee la defensa, o si hablan de una prescripción o un montón de cosas pueden pasar aún. Ojalá que se vuelva a confirmar su condena”.

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Prisión domiciliaria “es un premio para el delincuente”

Ante la percepción ciudadana de que el condenado podría evitar la cárcel, Vallejo aclaró el escenario legal, argumentando que si la sentencia de ocho años queda firme, el exlegislador debe ir a prisión.

No obstante, centró su preocupación en el uso de la prisión domiciliaria como medida cautelar o alternativa durante el proceso.

“Lo que no estoy de acuerdo es que en ningún momento se le dé, por ejemplo, prisión domiciliaria. Yo no estoy de acuerdo con la prisión domiciliaria porque tienen que saber que ese es un premio para el delincuente”, enfatizó.

Rivas podría no pisar la cárcel

La diputada explicó técnicamente el impacto que tiene dicho régimen dentro de la computación de la pena.

Inclusive, sostuvo que podría no ir ni siquiera a una cárcel. “Ponele que tuvo 3 años en prisión domiciliaria y se le da 4 años de condena. Un año nomás ya tiene que ir, efectivamente, a la cárcel. Ahí ya plantea libertad condicional y nunca entró a la cárcel”, expresó.