Misiones: llegan las máquinas de votación para las municipales

La comitiva de logística de la Justicia Electoral inició este miércoles el despliegue de las máquinas de votación y materiales electorales que serán utilizados en las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre.

La jueza electoral de Misiones, Yolanda Valenzuela, señaló que la distribución de los materiales comenzó durante la mañana en Villa Florida y posteriormente continuó en San Miguel. Luego, la comitiva llegó a San Juan Bautista y tiene previsto trasladarse a San Ignacio para cerrar la jornada.

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“Estamos haciendo desde esta mañana todo lo referente a Villa Florida, todo bien entregado. Entregamos también San Miguel y ahora comenzamos las recepciones en San Juan Bautista”, explicó Valenzuela.

La magistrada agregó que, una vez concluida la entrega en San Juan Bautista, la comitiva se trasladará a San Ignacio. “Nosotros de acá vamos a pasar a San Ignacio. Esa sería nuestra última entrega de hoy en esta jornada. Mañana continuamos con los demás distritos”, señaló.

Valenzuela explicó que el cronograma contempla completar la distribución entre este miércoles y jueves, aunque eventualmente podría extenderse hasta el viernes debido a cuestiones de distancia o condiciones climáticas.

Materiales quedan bajo custodia

La jueza electoral explicó además que las máquinas de votación y los demás materiales quedan bajo responsabilidad de las instituciones encargadas de su recepción y resguardo.

“Esto queda a cargo de la Junta Cívica. En principio, la gente del Registro Electoral es la que recibe, guarda lo referente a las máquinas, porque eso es responsabilidad del Registro. Los maletines también quedan bajo responsabilidad de la Junta, al igual que la gente del Registro”, explicó.

Por su parte, la presidenta de la Junta Cívica de San Juan Bautista, Victoria Marecos, señaló que los materiales electorales serán guardados en el local de la institución, con las puertas lacradas y bajo custodia policial.

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“Totalmente resguardado. Venimos haciendo el trabajo de hace semanas, cubriendo, resguardando y dando seguridad, especialmente a los materiales electorales, como explicó la señora jueza. Esto por el momento se queda aquí bajo custodia policial”, afirmó Marecos.

Explicó que, una vez depositados los materiales, se procederá al cierre y lacrado de las puertas del lugar donde permanecerán las máquinas de votación y las urnas con sus respectivos kits.

Agregó que las máquinas de votación y los útiles electorales destinados a los demás distritos, que no serán entregados durante esta jornada, quedarán igualmente resguardados en la Junta Cívica de San Juan Bautista.

Para estas elecciones municipales, el departamento de Misiones cuenta con 104.718 electores habilitados, distribuidos en 33 locales de votación de los 10 distritos, con un total de 306 mesas habilitadas.