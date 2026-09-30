San Juan Bautista y San Ignacio, escenarios clave de las elecciones del domingo

Los distritos de San Juan Bautista, capital departamental, y San Ignacio son los dos municipios con mayor caudal electoral de Misiones y con fuerte puja para las Elecciones Municipales 2026.

En estas elecciones municipales del 4 de octubre, el oficialismo colorado busca mantener la administración municipal, mientras que la oposición pretende poner fin a la hegemonía del Partido Colorado.

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Denuncias en San Juan Bautista

El distrito de San Juan Bautista cuenta con 17.232 personas habilitadas para votar este 4 de octubre. En esta ciudad, el oficialismo del Partido Colorado busca mantener la administración municipal.

José Luis Benítez Herebia es el candidato de la Lista 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y busca su reelección, luego de haber asumido el Ejecutivo municipal sanjuanino en el año 2021.

En las elecciones de ese año ganó con una diferencia de 1.765 votos sobre el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Tomás Edulfo Riquelme.

Después de 20 años de gobierno liberal, el Partido Colorado recuperó la intendencia de este distrito con Benítez Herebia.

Durante su administración, Benítez Herebia tuvo varios cuestionamientos, principalmente por parte de concejales municipales liberales, quienes impulsaron el proyecto denominado “Bache Cero”.

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Los ediles realizaron trabajos de bacheo en varias arterias principales de la ciudad que se encontraban en mal estado.

Los concejales liberales Javier Paredes, Gastón García, Félix García y Leonarda Cabrera participaron de estos trabajos, según mencionaron, ante la inacción del Ejecutivo municipal para mejorar el tránsito dentro de la ciudad de San Juan Bautista.

También fue cuestionada la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2023 de José Luis Benítez. En una sesión ordinaria realizada en abril de 2024, la Comisión de Hacienda y Presupuestos presentó dos dictámenes.

Uno de ellos recomendaba el rechazo debido a que no fueron presentados varios documentos respaldatorios. Sin embargo, al ser minoría la oposición, se logró la aprobación de dicha ejecución presupuestaria.

Nuevamente, en 2026, la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025 fue cuestionada en la Junta Municipal por la falta de documentos respaldatorios y por inversiones que, según los concejales, no estaban debidamente justificadas.

Inicialmente, la Junta Municipal rechazó la ejecución por 7 votos contra 5. El Ejecutivo municipal vetó dicha resolución y el expediente volvió a la Junta Municipal. Para rechazar definitivamente la ejecución se requerían 8 votos de los 12 concejales.

Sin embargo, solamente se alcanzaron 7 votos, por lo que la ejecución presupuestaria quedó finalmente aprobada.

Por otra parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca recuperar la administración municipal de la capital de Misiones con la candidatura del exintendente Juan Carlos Meza Medina, quien pretende volver a ocupar el cargo.

Meza Medina ya estuvo al frente de la Municipalidad de San Juan Bautista durante dos periodos consecutivos, entre 2010-2015 y 2015-2021.

Denuncia contra Meza Medina

En octubre de 2023, concejales de la bancada de la ANR, Ariel Girett, Edgar Darín, Manuel Morínigo y Edgar Altamirano, presentaron una denuncia por presuntos hechos de lesión de confianza y apropiación indebida relacionados con la gestión de Meza Medina durante el periodo 2015-2021.

El caso está relacionado con la construcción inconclusa del Palacete Municipal, obra iniciada en diciembre de 2019.

El proyecto contaba con un presupuesto de G. 4.148.362.398, un plazo de ejecución de 400 días y estaba a cargo de la empresa El Oportuno, representada por Daniel Galeano Godoy. Los trabajos quedaron paralizados en el año 2021.

Al asumir la nueva administración, el intendente José Luis Benítez decidió suspender definitivamente la obra y solicitar una auditoría a la Contraloría General de la República (CGR).

Tras las irregularidades detectadas y la denuncia presentada por los ediles, el Ministerio Público inició una investigación.

Una pericia técnica determinó un presunto perjuicio patrimonial de G. 303.207.003 por pagos efectuados por trabajos que no fueron concluidos en el Palacete Municipal. La investigación continúa en curso.

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La tercera candidata que busca ocupar la administración municipal de la capital de Misiones es Hilda Gómez, del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), con la Lista 3. La misma no cuenta con una trayectoria política anterior, pero se presenta como una propuesta diferente a los partidos tradicionales.

Liberales apuntan a romper la hegemonía colorada

En la capital del Barroco Hispano-Guaraní fueron habilitadas 25.200 personas para votar en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre. En este distrito, dos candidatos buscan ocupar el sillón del Ejecutivo municipal.

Por un sector, María Gloria Rodríguez, candidata de la Lista 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR), busca mantener la administración municipal en manos del Partido Colorado.

Por otra parte, Eduardo Dejesús, candidato de la oposición y de la Alianza Juntos por San Ignacio, Lista 20, busca llegar al Ejecutivo municipal y poner fin a la hegemonía colorada en este distrito.

San Ignacio mantiene una particularidad histórica: desde el inicio del periodo democrático, la administración municipal estuvo siempre en manos del Partido Colorado, sin que otro partido o movimiento haya llegado al Ejecutivo comunal.

En ese contexto, la oposición busca poner fin a la hegemonía colorada en la administración municipal de este distrito.