Paraguarí: cinco comunas, aplazadas por deudas con ediles

Las administraciones municipales de Paraguarí, Carapeguá, Quyquyhó, Caapucú y Ybycuí llegan al cierre del periodo de gobierno 2021-2026 con millonarias deudas en concepto de dietas y gastos de representación de concejales. En las puertas de las Elecciones Municipales 2026, en algunos casos, los atrasos llegan a 20 meses, mientras los ediles reclaman la intervención de los organismos de control.

El incumplimiento afecta a concejales que cuestionan la gestión de los jefes comunales y, según denunciaron, existe un pago diferenciado entre los integrantes de las juntas municipales. La Ley N° 6784/2021, que modifica la Ley Orgánica Municipal, establece que las dietas y otros ingresos de los concejales no deben sufrir descuentos, dilaciones o falta de pago injustificados.

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Deudas que se acumulan

En Paraguarí, los concejales Rubén Fernández, Cristina López, Sara Vigille y Gabriel Ramírez (PEN) reclaman atrasos de entre siete y nueve meses, además de gastos de representación. El caso se suma a otros cuestionamientos sobre la administración del intendente Marcelo Simbrón Pintos.

En Carapeguá, el intendente Luciano Cañete Galeano (ANR-HC) enfrenta el reclamo de Rosa Ramos, Enrique González Quintana y Margarita Miró, quienes denuncian una deuda superior a G. 50 millones correspondiente a cuatro meses de dieta y gastos de representación.

En Quyquyhó, los concejales Sergio Bobadilla, Gervasio Correa y Digno Aliendre reclaman una deuda de G. 120 millones, con atrasos de entre 19 y 20 meses. El reclamo fue judicializado. La deuda es la que dejó la exintendenta y actual candidata a concejal municipal Patricia Corvalán (ANR-HC).

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En Caapucú, la gestión del intendente Gustavo Penayo Arce (ANR-HC) acumula un reclamo de más de G. 163 millones por dietas y gastos de representación impagos a los concejales Mabel Schupp, David Rojas, Lucas Giménez, José Villalba, Luis Carlos Agüero, Cayo Barboza y Rubén Pedrozo. Los ediles denuncian atrasos de entre siete y nueve meses en el pago de sus remuneraciones.

En Ybycuí, los concejales Víctor González, Elvio Díaz, Mary Soilan, Luis Andrés Rolón, Miguel Morel y Hugo Gavilán reclaman más de G. 150 millones por dietas y gastos de representación. Cada edil percibe G. 2.800.000 mensuales y, en algunos casos, el atraso supera un año. La Junta Municipal denunció además un supuesto pago diferenciado entre concejales.

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El reclamo llega a los organismos de control

Los concejales de Quyquyhó ya recurrieron al MEF y al Juzgado Electoral de la Capital para denunciar los atrasos. En Ybycuí incluso solicitaron la retención de transferencias de royalties y otros recursos hasta que se regularicen los pagos.

En Carapeguá, los ediles también anunciaron que recurrirán al MEF y a la CGR para que se determine por qué existen atrasos en el pago y cuándo serán regularizados.

Intendentes alegan falta de recursos

Los jefes comunales cuestionados atribuyen los atrasos a diferentes situaciones financieras. En Ybycuí, la intendenta María Cristina Servín sostuvo que las transferencias del MEF están suspendidas a pedido de la Junta Municipal y que la Municipalidad se mantiene con recursos propios. También afirmó que desde abril existe un déficit en la recaudación y negó un supuesto pago discriminatorio.

En Caapucú, el intendente Gustavo Penayo Arce sostuvo que no recibió las planillas de asistencia de los siete concejales reclamantes y señaló que existe una disputa sobre quiénes integran actualmente la Junta Municipal. Afirmó que pagará este mes las dietas correspondientes si los ediles figuran en las planillas.