TSJE explica qué son las Juntas Cívicas, pero señala falencias en concepción de la ley

Ya solo faltan cinco días para las elecciones municipales en los 263 distritos del país. En ese sentido, desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) alistan los últimos detalles de cara a la jornada electoral que comenzará oficialmente a las 7:00 del domingo, con la apertura de los locales de votación.

Además de los electores y miembros de mesa, hay otros actores involucrados en el proceso y entre ellos están los miembros de las Juntas Cívicas, de cuya labor no se habla con demasiada asiduidad. Por esta razón, trasladamos la consulta al director de Procesos Electorales del TSJE, Carlos María Ljubetich.

En entrevista con ABC Cardinal, el funcionario explicó que las Juntas Cívicas son organismos temporales conformados por 10 miembros (cinco titulares y cinco suplentes) por cada distrito o parroquia. Aclaró que la legislación les atribuye tareas operativas que en la práctica resultan irrealizables o corresponden a otras entidades, como la designación de locales o de miembros de mesa. Sin embargo, precisó que se encargan del soporte logístico de la jornada.

“Ellos reciben en cada ciudad los elementos de la votación, se encargan de trasladarlas a los locales, preparar los locales con las mesas, sillas, colocación de carteles para facilitar toda la elección, instalar las mesas en caso de ausencia, completar las mesas con suplentes o con electores que tienen en la fila, se encargan de proveer todos los elementos que falten en las mesas receptoras de votos y luego recoger los sobres número uno, dos y tres. Y los sobres de los votos utilizados en la elección y trasladarlo hasta el juzgado electoral”, detalló.

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Delegados, composición política y derechos laborales

Para suplir el déficit de personal en ciudades grandes, Ljubetich recordó que la figura del delegado electoral permite ampliar la cobertura territorial: “La Junta Cívica designa sus delegados, sus representantes en los locales de votación. Se amplía la cantidad en caso de necesidad de que la ciudad requiera más miembros para la cantidad de locales que tiene”.

Sobre la disputa de cargos dentro de estos organismos auxiliares, explicó que dependen de la representación política en la Cámara Alta. “En esta oportunidad, debido a la última elección de la Cámara de Senadores, donde el Partido Colorado tiene amplia mayoría, tiene tres el Partido Colorado y dos el Partido Liberal”.

En cuanto a la condición laboral de los ciudadanos que cumplen esta carga pública de carácter voluntario y no remunerado, así como los miembros de mesa, aclaró que la normativa contempla permisos, pero no impone un día libre automático al día siguiente de las elecciones. “La ley establece que pueden solicitar dos días libre (...) Esa es una gestión que tiene que hacer con su empleador para determinar en qué días va a estructurar eso”.

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Una ley mal concebida

Al profundizar la cuestión, Carlos María Ljubetich, señaló lo que, a su entender, son falencias del marco normativo que rige a estos grupos y su conformación para las elecciones.

“Realmente la ley de la junta cívica es una de las peores leyes que se haya inventado en el país”, dijo, al tiempo de cuestionar la falta de proporción en la distribución de sus integrantes.

“Fijate que está mal concebida. Cómo en una ciudad de 32 locales de votación puede haber cinco miembros titulares y cinco suplentes. Y en una ciudad que hay un solo local de votación, también cinco titulares y cinco suplentes. No tiene sentido”, criticó.

Documento válido para votar el domingo

El director recordó a la ciudadanía los requisitos para el día de las votaciones; por ejemplo, que se podrá sufragar únicamente con cédula de identidad, ya sea vigente o vencida.

“Nada de pasaportes, ni registro de conducir, ni ningún otro documento (...) Tampoco sirve constancia de estar gestionando la cédula, tampoco fotocopia de la cédula y tampoco la cédula digital”, manifestó.

¿A qué hora se sabrá el resultado?

Finalmente, sobre el monitoreo y conteo de votos durante la jornada electoral, Ljubetich adelantó que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) arrojará tendencias claras pocas horas después del cierre de mesas, fijado para las 17:00.

“A las ocho de la noche yo creo que vamos a tener todo definido, pero previamente ya podemos ir sabiendo. Y una vez que el resultado llega a 60 por ciento, tiene que haber mucha paridad para que te surjan todavía dudas”, concluyó.

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