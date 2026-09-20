Elecciones Municipales: ¿Voto inducido o voto asistido?

El Artículo 217 del Código Electoral Paraguayo, señala que las personas con discapacidad que estén impedidas para marcar los boletines de voto e introducirlos en la urna electoral, podrán ser acompañadas por una persona de su confianza.

Sin embargo, esto no significa que la persona que las acompaña deba inducirlas al voto. Elecciones, tras elecciones se suele ver a los “punteros” de diferentes partidos ingresar con adultos mayores o personas con discapacidad para “acompañarlos a votar” por lo que el Ministerio Público socializó las reglamentaciones para evitar esta práctica fraudulenta.

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Sepa los pasos para acompañar a votar a una persona con discapacidad

En primer lugar el acompañante deberá identificarse con nombre y apellido ante los miembros de mesa en los locales electorales y presentar su cédula de identidad.

Además se deberá presentar la identidad del votante que será asistido y tener una descripción detallada del impedimento.

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En ese contexto, el Ministerio Público recuerda que las personas con discapacidad tienen derecho a emitir su voto de manera independiente y cuando se trate de una discapacidad visual o de miembros superiores (brazos) podrán ser asistidas por una persona de su confianza.

En tanto, las personas con discapacidad en los miembros inferiores, es decir que dependan de una silla de ruedas deberán votar de manera independiente en sitios designados con más accesibilidad.

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Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habilitó 771 locales de votación con mesa accesible para las personas con discapacidad para el próximo 4 de octubre.

Se tienen registrados 6.030 votantes beneficiarios. Sin embargo, la persona con discapacidad puede acercarse a depositar su voto en el local de votación más cercano a su domicilio y allí se le debe brindar la asistencia.